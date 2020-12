Prof. Robert Gwiazdowski kandydatem Konfederacji i PSL na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy profesor Robert Gwiazdowski zostanie jutro przedstawiony jako kandydat Konfederacji i PSL na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do tej pory nie wybrano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich po tym, jak 9 września dobiegła końca kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich – nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Nowego RPO nie ma głównie dlatego, że PiS i Konfederacja nie chciały poprzeć lewicowej kandydatki, współpracującej wcześniej z Bodnarem – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga poparcia większości sejmowej, jak i senackiej. Stąd ani PiS, ani opozycja same nie mogą wybrać nowego RPO.

Na stanowisko ponownie kandyduje wspierana przez Lewicę Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, z kolei PiS zgłosił Piotra Wawrzyka. PO we wtorek ma przedstawić swego kandydata.

Jednak wybór kandydata w Senacie będzie wymagał poparcia senatorów PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe we wtorek o godzinie 10.45 przedstawi wspólnie z Konfederacją kandydaturę prof. Roberta Gwiazdowskiego.

Prof. Gwiazdowski to prawnik, ekspert podatkowy w Centrum im. Adama Smitha, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, doradca ekonomiczno-prawny, wykładowca akademicki. W 2019 roku utworzył partię polityczną Polska Fair Play i próbował wprowadzić ugrupowanie do Parlamentu Europejskiego. Ostatecznie zarejestrował listy tylko w 6 okręgach i w skali ogólnopolskiej osiągnął 0,54 proc. poparcia.

Ponadto jest komentatorem politycznym, często prezentuje poglądy wolnorynkowe, podkreślając rolę wolnego rynku w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływu wysokiego opodatkowania pracy i systemu świadczeń socjalnych jako źródeł bezrobocia.