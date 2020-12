Prof. Simon wprost o szczepieniu na koronawirusa. „Trzeba i jest to poza dyskusją”

Naczelny polski ekspert medialny od koronawirusa, profesor Krzysztof Simon, pierwszego dnia zaszczepił się na koronawirusa i przekonuje, że wszyscy powinni się zaszczepić, „to jest poza dyskusją”.

– Zachęcam wszystkich do szczepień jak najszybciej, by przerwać tę szaleńczą epidemię; szczepmy się, nie mamy innych metod walki z tą epidemią; trzeba się zaszczepić i jest to poza dyskusją – powiedział prof. Krzysztof Simon.

Straszenie nieszczepieniem

Profesor jako jedna z pierwszych osób został w niedzielę zaszczepiony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, gdzie jest ordynatorem jednego z oddziałów zakaźnych.

Prof. Simon został zapytany o to, jak przekonywać tych, którzy nie chcą się szczepić powiedział: Przekonywać należy racjonalnym argumentem i statystyką; konsekwencje nieszczepienia to ciężka choroba, zgon i inwalidztwo.

Kampania emocjonalna

Profesor Krzysztof Simon jak kolejni medialni eksperci używa argumentów emocjonalnych, by przekonać do szczepień. – Dwóch ordynatorów, moich dobrych przyjaciół zmarło; kilkanaście osób po przebyciu zakażenia jest inwalidami; czy to nie są argumenty za szczepieniem? – pyta.

– Czekałem na ten typ szczepionki, bo on jest najmniej obłożony dodatkowymi materiałami – konserwantami czy białkami; dla mnie jest to pozytywne wyzwanie, że taka szczepionka się pojawiła – powiedział prof. Simon. Jego zdaniem, szczepionka obecnie dostępna w Polsce powstała „w technice najbezpieczniejszej z możliwych”.

(PAP)