Święta Rodzina punktem odniesienia i inspiracją dla wszystkich rodzin

Papież Franciszek w niedzielę 27 grudnia wskazał na Świętą Rodzinę jako na wzór, w którym „wszystkie rodziny świata mogą odnaleźć mocny punkt odniesienia i inspirację”. Dodał, że trzy słowa muszą być stałym elementem życia rodzinnego: „proszę, dziękuję, przepraszam”.

Papież zwrócił się do wiernych z biblioteki w Pałacu Apostolskim przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek podkreślił, że „Naśladując Świętą Rodzinę jesteśmy wezwani do tego, by na nowo odkryć wartość wychowawczą komórki rodzinnej; musi ona być oparta na miłości, która zawsze odnawia relacje otwierając horyzonty nadziei”.

– W rodzinie można doświadczyć prawdziwej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, kiedy uczucia są głębokie i czyste i gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą. Gdy codzienna szorstkość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga – wyjaśnił papież.

– W ten sposób – dodał – rodzina otwiera się na radość, jaką Bóg daje wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Jednocześnie znajduje energię duchową, by otworzyć się na zewnątrz. Na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowie świata zawsze nowego i lepszego – oświadczył Franciszek.

Mówił też, że w codziennym życiu wśród bliskich zawsze powinny być używane trzy słowa: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Stwierdził, że na koniec dnia po kłótni trzeba zawsze się pogodzić i przestrzegał przed „zimną wojną dnia następnego”.

Franciszek powiedział także, że swe myśli kieruje do rodzin, które straciły kogoś bliskiego z powodu Covid-19. Także do wszystkich doświadczonych przez konsekwencje pandemii.

Papież przypomniał, że 19 marca przyszłego roku przypada piąta rocznica ogłoszenia jego adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. Była dedykowana rodzinie. Franciszek ogłosił, że zainaugurowany zostanie wtedy rok refleksji na ten temat. Rok zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2022 roku.

