Turecka armia zabiła 15 kurdyjskich bojowników w północnej Syrii

Wojska tureckie we wrześniu 2019 roku rozpoczęły ofensywę pod kryptonimem Operacja Pokojowa Wiosna. Była skierowana przeciw YPG i bojownikom Państwa Islamskiego w północno-wschodniej Syrii. Turcja uzyskała wtedy kontrolę nad 120-kilometrowym pasem przygranicznym w Syrii.

Komunikat ministerstwa stwierdza: „nasi bohaterscy komandosi wymierzyli kolejny silny cios organizacji terrorystycznej PKK/YPG. 15 terrorystów z PKK/YPG, którzy usiłowali wtargnąć do regionu Pokojowej Wiosny z południa, by przeprowadzić atak, zostało zneutralizowanych dzięki zakończonej sukcesem operacji naszych komandosów”.

Ankara uważa YPG za organizację terrorystyczną, będącą przedłużeniem zdelegalizowanej w Turcji separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).

Turecką ofensywę w Syrii potępili sojusznicy z NATO. Milicje YPG, stojące na czele Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), są obecnie partnerem Zachodu w walce z Państwem Islamskim. Kampania Turcji przeciw YPG jest jedną z głównych przyczyn poważnych napięć między Ankarą i USA oraz innymi państwami NATO.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w ubiegłym roku, że ofensywa pod kryptonimem Operacja Pokojowa Wiosna ma na celu zniszczenie tzw. „korytarza terrorystycznego” wzdłuż południowej granicy Turcji. Dodał, że chodzi także o wyeliminowanie zagrożeń ze strony syryjskich Kurdów z YPG.

