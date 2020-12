Bosak ostro o przepytywaniu celebrytów i polityków o szczepienia. „To tabloidyzacja debaty publicznej”

Krzysztof Bosak w programie „Kawa na ławę” ostro odniósł się do promocji szczepionki przeciwko COVID-19 przez celebrytów i polityków, których nazwał „marketingowcami farmaceutów”. Zauważył też, że rząd wykorzystuje pandemię do przykrycia wielu zaniedbań w służbie zdrowia.

– Cała ta moda na przepytywanie celebrytów, popularnych osób czy polityków, co zrobią, jest po prostu wyrazem jakiejś tabloidyzacji debaty publicznej, a nie skupienia na faktach. To, co usłyszeliśmy wcześniej, to brzmi jakbyśmy tu mieli spotkanie marketingowców koncernów farmaceutycznych – tymi słowami Bosak odniósł się do deklaracji przyjęcia szczepionki przez kolejnych celebrytów oraz polityków. Mocno skrytykował przy tym innych gości programu: Katarzynę Lubnauer, Władysława Kosiniak-Kamysza, Marcina Horałę i Włodzimierza Czarzastego.

– Pandemia obiektywnie istniejącego i powodującego zachorowania koronawirusa stała się dla rządu pretekstem do zdjęcia z siebie odpowiedzialności za 5 lat zaniedbań w ochronie zdrowia i zrzucenia jej na jeden czynnik – zauważył.

– Społeczeństwo już w tej chwili nie analizuje niedoróbek, braków i zaniedbań ministra Szumowskiego, Niedzielskiego, premier Szydło czy Morawieckiego, tylko od wielu miesięcy zajmuje się wyłącznie zagrożeniem związanym z koronawirusem, które obiektywnie jest. Dla niektórych osób jest nawet śmiertelne, dla pozostałych nie. Natomiast ludzie w tej chwili zaczynają umierać z powodu zamknięcia specjalistycznych oddziałów szpitalnych i ogromnych niedoborów personelu, a rząd pokrywa to wszystko, budując jakąś wioskę potiomkinowską w postaci tzw. Szpitala Narodowego na stadionie, gdzie przyjmuje tylko wystarczająco zdrowych pacjentów, żeby mieć dobrą statystykę przeżywalności i wyzdrowień. To jest przecież komediodramat – skwitował.