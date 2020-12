„Nie ma połowy miasta”. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Chorwację. Są ofiary [FOTO/VIDEO]

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS wstrząsy o magnitudzie 6,4 wystąpiły w odległości 2 km od miejscowości Petrinja, 50 km na południe od Zagrzebia.

Niemal w tym samym miejscu doszło do trzęsienia ziemi także w poniedziałek – miało ono magnitudę 5,3.

Z danych niemieckiego ośrodka geologicznego GFZ wynika, że ognisko wstrząsów znalazło na głębokości 10 km.

Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami. O chwianiu się budynków donoszą mieszkańcy Budapesztu i Wiednia, a także wschodnich Włoch.

Według danych USGS wstrząsy były odczuwalne na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu.

W związku z wydarzeniem profilaktycznie wstrzymano prace elektrowni atomowej w Krszku na południowym wschodzie Słowenii.

Wtorkowy wstrząs jest prawdopodobnie jednym z najsilniejszych w historii kraju. W 1880 r.

Zagrzeb nawiedziło trzęsienie o podobnej magnitudzie, nazwane „wielkim wstrząsem”.

Darinko Dumbović, burmistrz chorwackiego miasta Petrinja, które ucierpiało najbardziej w trzęsieniu ziemi, poinformował o śmierci co najmniej jednej osoby – dziecka.

– To jest jak Hiroszima, nie ma połowy miasta. Stoję przed martwą dziewczynką, która nie przeżyła trzęsienia, czekamy na pomoc – mówił Dumbović w wypowiedzi dla dziennika „24sata”.

– Miasto jest zniszczone, nie można w nim mieszkać. Katastrofa, matki płaczą za swoimi dziećmi, nie wiemy, co się dzieje w przedszkolach. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy pogotowia ratunkowego – apelował.

Publikowane w mediach społecznościowych materiały wideo z Zagrzebia i okolicznych miejscowości pokazują widoczne zniszczenia, w tym zawalone dachy budynków.

Na poniższym filmie widać, jak ludzie wyciągają ze zmiażdżonego samochodu chłopca.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

