Pieniądze dla zaszczepionych? Jest odpowiedź ministra

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że, aby osiągnąć „efekt odporności populacyjnej”, trzeba zaszczepić około 15 mln Polaków. Jak dodał, w miarę prawdopodobnym „scenariuszem” jest jesień. Szef resortu zdrowia odniósł się także do pomysłów na zmniejszenie sceptycyzmu wśród Polaków.

Akcja wyszczepiania Polaków rozpoczęła się w niedzielę. Dzisiaj mają być rozdysponowanie ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek w nocy oraz w poniedziałek. W „etapie 0” szczepieni są medycy.

Na antenie Radia ZET padło pytanie o to, jak przekonać Polaków do szczepień i kto mógłby to zrobić. W ocenie Niedzielskiego, istotne jest znaczenie wiedzy na ten temat oraz akcje informacyjne.

– Przeprowadziliśmy badania i monitorujemy różne analizy – generalnie wydaje się, że głównym argumentem, który ma przekonać wszystkich do szczepień jest podawanie rzetelnej wiedzy – mówił Niedzielski.

Na antenie padła także uwaga, że wielu Polaków do szczepień przekonałaby gotówka. Jak odparł szef resortu zdrowia, „takiego rozwiązania nie przewidujemy”.

Niedzielski podkreślał również, że zniesienie wszystkich koronarestrykcji nie zależy „bezpośrednio od procentu zaszczepienia”. – Ale oczywiście istnieje zależność, że im więcej ludzi będzie zaszczepionych, tym mniejsza będzie liczba dziennych zakażeń, mniej będzie też zgonów – dodał.

Minister nie chciał odpowiedzieć, kiedy możemy liczyć na powrót do normalności. Jak podkreślał, nie lubi takiego „gdybania”. – Żeby taki efekt odporności populacyjnej się pojawił, to najczęściej mówi się o 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych, co w Polsce oznacza mniej więcej 15 mln osób – stwierdził. Jego zdaniem, by „zdążyć do wakacji”, trzeba szczepić miesięcznie ok. 2-3 mln osób. Jak zaznaczył, jest to „bardzo duża liczba”. – Raczej nie damy rady, wydaje się to mało prawdopodobne. Myślę, że w miarę prawdopodobnym scenariuszem jest jesień. To byłoby bardzo ambitnym celem, gdyby udało się to zrobić – przyznał.

Niedzielski odniósł się także do pytania, co zostanie otwarte w pierwszej kolejności. – Jeżeli miałbym dokonywać hierarchii elementów, które będą otwierane, to siłownie i restauracje są raczej na końcu tej listy – stwierdził.

– W pierwszej kolejności będziemy przywracali handel, naukę, szczególnie w klasach młodszych. Takie miejsca, jak restauracje czy siłownie na pewno w dalszej kolejności – dodał.

Źródła: Radio ZET/PAP/nczas.com