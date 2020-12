Problemy aktywistycznego świata. Margot znów oskarża Suchanow. „Przemoc seksualna i misgendering”.

Michaś Sz. pseudonim Margot nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem, po raz kolejny, oskarża jedną z „przywódczyń” tzw. Strajku Kobiet – Klementynę Suchanow – o przemoc seksualną i misgendering.

Pod koniec lipca aktywista kolektywu „Stop Bzdurom” Michał Sz. zamieścił na Facebooku wpis. Skarżył się w nim na to jak – w jego ocenie – „wykorzystywała” go Klementyna Suchanow.

Teraz Margot po raz kolejny powtórzył te zarzuty.

W poniedziałek na swoim Instagramie Michaś Sz. ps. Margot zamieścił post. Skrytykował w nim działania Suchanow i tzw. Strajku Kobiet.

„Zna ktoś takie uczucie, gdy liderka Strajku Kobiet stosuje na tobie przemoc o podłożu seksualnym, misgenderuje i znęca, potem wyrzuca cię z twojego własnego mieszkania ubezdomniając cię, zwołuje spotkanie Strajku Kobiet z Martą Lempart, podczas którego zakazuje odnosić się publicznie do tej sytuacji? Oczywiście nigdy nie przeprasza za to co zrobiła – przeciwnie, grozi ci przy każdej okazji i śmieje się w twarz. Bo ja tak” – grzmiał „Małgorzata”.

„I parę lat później, gdy ona, Klementyna Suchanow przejmuje za*****te inicjatywy tylko po to, by zmiękczać język o aborcji, promować okrojoną Konwencję Stambulską i lansować się na tle tęczowych flag. Wpi***ala na święta piernik, w którym znów zrównuje twój kolektyw ze swoim największym wrogiem?” – dodał.

Na zamieszczonej relacji Michaś Sz. dodał jeszcze zdjęcie piernika okraszonego napisami „Je**ć PiS i SB” oraz podpisem „FOTO Z DOMU SUCHANOW UMIERAM”.

Źródło: Instagram