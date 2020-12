Sylwester w domu? Neymar organizuje 5-dniową imprezę na 500 osób w Brazylii

Gdy w Polsce sylwester ma być spędzany w domu, to w Brazylii piłkarz Neymar da Silva Santos Junior robi 5-dniową imprezę na 500 osób.

Najdroższy piłkarz w historii futbolu, zaprosił do swojej posiadłości w Mangaratiba pod Rio de Janeiro pięciuset gości. Zabawa ma się odbyć w należącej do Neymara podziemnej dyskotece – chodzi o to, by nie przeszkadzać sąsiadom.

Dodatkowo w obiekcie wzmocniona ma zostać izolacja akustyczna.

Brazylijski dziennik „O Globo” informuje, że futbolista i pół tysiąca jego gości mają się bawić przez pięć dni – aż do Nowego Roku.

Neymar chciał utrzymać imprezę w tajemnicy – zabronił przynoszenia na nią telefonów i publikowania zdjęć w sieciach społecznościowych.

Stare porzekadło mówi: jak się bawić, to się bawić. No, chyba, że mieszka się w Polsce. Tu władza apeluje, by się nie bawić i nie strzelać fajerwerkami.

Źródło: TVP INFO