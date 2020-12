Szczepienia nauczycieli. Minister Czarnek podał datę. Mówił też o powrocie uczniów do szkół

Szef resortu edukacji, Przemysław Czarnek, podał datę rozpoczęcia szczepień nauczycieli. Powiedział również, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół.

– Wszystko zależy od ilości dostępnych szczepionek, jest takie założenie, by szczepienie nauczycieli rozpocząć już w drugiej połowie stycznia – mówił szef MEN na antenie Radiowej Jedynki.

Przemysław Czarnek oświadczył również, że szczepienie nauczycieli będzie możliwe na przełomie stycznia i lutego. – Koniec stycznia i luty to ten okres, kiedy nauczyciele, ci którzy będą chcieli, bo to jest dobrowolne, a zachęcam do tego wszystkich, będą poddawani szczepieniom – mówił. Jak podkreślał, chodzi o wyszczepienie kilku tysięcy osób.

Szef resortu edukacji odniósł się także do pytania, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół. Jak podkreślał, jest to uzależnione od dynamiki zachorowań. – Po 17 stycznia do szkoły wracają w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-3, być może uczniowie klas maturalnych i klas 8., stopniowo, hybrydowo lub stacjonarnie (…). Wszystko zależy, jak epidemiolodzy ocenią dynamikę rozwoju pandemii – twierdził Czarnek.

Jak podkreślał szef MEN, w 2021 roku matury będą mogły odbyć się bez egzaminów ustnych. – Nie będzie obowiązkowy. Ci, którzy będą potrzebować egzaminu ustnego w związku z rekrutacją na studia, zagraniczne zwłaszcza, to taki egzamin będzie. Podobnie nie będzie obowiązkowego egzaminu dodatkowego z rozszerzenia, ale też będą ograniczenia wymogów egzaminacyjnych – wyjaśniał.

Źródło: Polskie Radio Program 1