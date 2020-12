Szybka zmiana przepisów dla Kurskiego? Chodzi o organizację „Sylwestra z Dwójką”

Przed kilkoma dniami rozgorzała dyskusja na temat sylwestra organizowanego przez Telewizję Polską. W obliczu zamknięcia hoteli kontrowersje budziło rozlokowanie ekipy realizującej „Sylwestra Marzeń”. Teraz Press donosi, że w przepisach wprowadzono zmiany specjalnie, żeby TVP mogła zorganizować to wydarzenie.

Jak się okazuje, do grona mogących korzystać z noclegów w hotelach w ostatniej chwili dopisane zostały m.in. ekipy radiowe i telewizyjne. Rozporządzenie trafiło do Dziennika Ustaw 27 grudnia, a w życie weszło następnego dnia.

Nowe przepisy poszerzyły listę osób, które mimo lockdownu mogą korzystać z hoteli. Pierwotnie grupę tę stanowili medycy, żołnierze, dyplomaci, kierowcy zawodowi i pracownicy kolejowi.

Chwilę przed publikacją rozporządzenia znalazł się zapis, który zakłada też, że zakaz nie dotyczy „osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców”.

Według członków branży nowy fragment wrzucono w ostatniej chwili, żeby Jacek Kurski mógł spokojnie zorganizować plenerowego sylwestra TVP. – Przypuszczam, że w nowym rozporządzeniu chodzi tylko o jedną rzecz, a mianowicie o sylwestra organizowanego przez TVP. W tym czasie nikt inny nie planuje sylwestrowych koncertów plenerowych. To jest tzw. lex specialis, które zapewne odnosi się wyłącznie do planów programowych TVP i prezesa Jacka Kurskiego – mówi w rozmowie z „Press” Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i prezes Izby Wydawców Prasy.

Razi wybiórczość tego zapisu, która może świadczyć o dostosowaniu przepisów właśnie dla TVP. Mogą bowiem z niego korzystać tylko przedstawiciele radia i telewizji. Wyłączeni są zaś pracownicy mediów internetowych i prasy.

– Z uwagi na realizację zasady wolności słowa, wolnego przepływu informacji oraz dostępu do informacji dziennikarze, a szczególnie reporterzy nie tylko telewizji i radia, ale także prasy drukowanej i internetu powinni być uprawnieni do zatrzymywania się w hotelach, kiedy jest to związane z realizacją ich zadań dziennikarskich – mówi w rozmowie z „Press” Wojciech Dziamdziora, prawnik i były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W związku restrykcjami wprowadzonymi przez rząd Polsat i TVN zrezygnowały z organizacji plenerowego sylwestra. Nie zrobiła tego natomiast Telewizja Polska.