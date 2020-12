Donald Trump zdetronizował Baracka Obamę. Po 12 latach [RANKING GALLUPA]

Urzędujący jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygrał plebiscyt Instytutu Gallupa na najbardziej podziwianego człowieka w Ameryce. Tym samym zakończyła się 12-letnia dominacja Baracka Obamy.

Instytut Gallupa to najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, założony w 1935 roku.

Stał się wzorem dla powstania podobnych placówek tego typu na całym świecie.

Co roku publikuje wyniki plebiscytu na najbardziej podziwianego człowieka w Ameryce. Od 2008 roku non stop wygrywał były prezydent USA, Barack Obama. W ubiegłym roku ex aequo z Donaldem Trumpem, wcześniej samodzielnie.

W 2020 roku po raz pierwszy samodzielnie zwyciężył Trump, czym przerwał 12-letnią dominację Obamy. Obama jest jednocześnie osobą, która najwięcej razy wygrywała plebiscyt Gallupa wśród mężczyzn. Tyle samo zwycięstw (12) ma Dwight Eisenhower.

Na 75 edycji plebiscytu aż 60 razy wygrywali urzędujący lub byli prezydenci USA. Tylko raz zwyciężył nie Amerykanin – w 1980 roku był to papież Jan Paweł II.

Wśród kobiet (71 edycji plebiscytu) najczęściej wygrywała Hilary Clinton (17 razy), ale po porażce w wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem w 2016 roku, nieco zniknęła ze sceny politycznej. Zdetronizowała ją Michelle Obama i to ona wygrała po raz trzeci z rzędu.

Plebiscyt Gallupa – najbardziej podziwiani mężczyźni w USA w 2020 roku

Donald Trump – 18 proc. Barack Obama – 15 Joe Biden – 6 Dr Anthony Fauci – 3 Papież Franciszek – 2 Elon Musk – 1

Bernie Sanders – 1

Bill Gates – 1

Lebron James – 1

Dalajlama – 1

Plebiscyt Gallupa – najbardziej podziwiane kobiety w USA w 2020 roku