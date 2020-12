Dramat pod Oslo. Wielkie osuwisko. Ziemia pochłonęła dziesiątki osób. Trwa akcja ratunkowa [VIDEO]

Po osunięciu się ziemi w środę nad ranem w miejscowości Ask nieopodal Oslo zaginionych pozostaje 21 osób – poinformowała lokalna policja. Trwa akcja ratownicza, a na miejsce przybyła premier Norwegii Erna Solberg.

„Zaginione osoby były zameldowane w domach, które uległy zniszczeniu. Na razie nie mamy z nimi kontaktu. Nie chcemy jednak spekulować, czy oznacza to, że nie żyją” – powiedział na konferencji prasowej Roger Petterson z lokalnej policji.

+++ BREAKING NEWS news +++ Norway Massive landslide in Gjerdrum ▪️21 people are missing

▪️Around 700 people evacuated

▪️At least 10 injured, 1 seriously injured Several houses collapsed, no rescue operations possible without the use of helicopters. pic.twitter.com/qTZtHzsopD — Tony (@Mrtdogg) December 30, 2020

Służby ratownicze przeszukują zawalone domy za pomocą helikoptera oraz kamer termowizyjnych. Po południu ziemia nadal osuwała się, niszcząc kolejne budynki, co utrudnia akcję ratowniczą.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo pic.twitter.com/IKN2uASrkX — Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020

Do osunięcia się ziemi w miejscowości Ask doszło w środę nad ranem. Dziura ma 700 metrów długości oraz 300 metrów szerokości i pochłonęła co najmniej 14 budynków jedno- i wielorodzinnych.

Dziewięć osób jest rannych, a 700 mieszkańców zostało ewakuowanych.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF — Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020

Zdjęcia pokazywane przez norweską telewizję NRK z miejsca katastrofy naturalnej wyglądają dramatycznie. Część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi.

Premier Norwegii Erna Solberg powiedziała, że bycie na miejscu jest dla niej „dramatycznym przeżyciem”.

„To jedno z największych tego typu osuwisk, jakie miało miejsce w naszym kraju, jeśli nie największe” – podkreśliła. Na razie nie wiadomo, co spowodowało osunięcie się ziemi.

Det er vondt å se hvordan naturkreftene har herjet i Gjerdrum. Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin. — Erna Solberg (@erna_solberg) December 30, 2020

Źródło: PAP