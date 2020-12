Hiszpański gigant walczy o Arkadiusza Milika!

Pojawiła się ogromna szansa na transfer Arkadiusza Milika do zespołu hiszpańskiego giganta. Polak uciekając z SSC Napoli zimą, może uratować sezon i pojechać z kadrą na Euro 2020.

Milik od początku sezonu nie zagrał w klubie ani minuty. Nie został bowiem zgłoszony do składu zespołu na sezon 2020/21. Wszystko to jest pokłosiem konfliktu zawodnika z ekscentrycznym właścicielem klubu Aurelio De Laurentisem.

Jeśli Milik nie zmieni klubu zimą, to do końca kontraktu z Napoli, czyli do lata 2021 roku nie będzie grał. To oznacza, że nie dostanie powołania od Jerzego Brzęczka na Euro. W ostatnich dniach pojawiła się szansa, ze ten czarny scenariusz nie dojdzie do skutku. Polaka pozyskać już zimą chce gigant hiszpańskiej piłki. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.