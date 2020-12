Jan Błachowicz wojownikiem roku! Prestiżowe wyróżnienie dla Polaka

Polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) Jan Błachowicz został wybrany wojownikiem 2020 roku. Prestiżową nagrodę przyznał mu specjalista od sportów walki Kevin Iole.

W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń minionego roku w MMA uwagę zwrócono przede wszystkim na Błachowicza. Innymi słowy uznano, że był najlepszym zawodnikiem w 2020 roku bez podziału na kategorie wagowe.

W plebiscycie pokonał nawet Chabiba Nurmagomedowa, uznawanego za najlepszego zawodnika w historii MMA. Wygrał wszystkie walki, a po ostatnim zwycięstwie w październiku 2020 roku z Justinem Geathje, ogłosił zakończenie kariery.

Mimo to eksperci uznali, że to Błachowicz zasługuje na miano wojownika 2020 roku. Polak, walczący w kategorii półciężkiej (do 93 kg), wygrał w przekonującym stylu dwie walki w minionych 12 miesiącach i zostałem mistrzem UFC. Jako pierwszy Polak w historii.

„W dwóch walkach Błachowicz znokautował dwóch rywali, ani razu nie zaczynał trzeciej rundy. Po obu zwycięstwach zgarniał premię za najlepszy występ gali. Zaszedł tak daleko, że mało kto się tego spodziewał” – argumentuje przyznanie nagrody Błachowiczowi Iole.

W marcu 2021 roku Błachowicz ma stoczyć pierwszą walkę w obronie pasa UFC. Rywalem najprawdopodobniej będzie Israel Adesanya. Nigeryjczyk dotychczas wygrał wszystkie 20 pojedynków, ale w walce z Polakiem będzie zmieniał kategorię wagową – ze średniej na półciężką.