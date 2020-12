Jonny Daniels kontra Quebonafide. Polski raper złamał monopol na holokaust?

Jonny Daniels, założyciel From The Depths oraz Edward Mosberg, Ocalony z Holokaustu, Przewodniczący From The Depths, są oburzeni nową piosenką popularnego polskiego rapera – Quebonafide. Wszystko przez to, że pada w niej słowo „holokaust”.

Kuba „Quebonafide” Grabowski, raper i szef wytwórni QueQuality, rapuje w najnowszym numerze: „Za oknem modern holokaust”.

Wers odnosi się oczywiście do strajków i protestów, których fala zalała Polskę. Organizacje żydowskie doszukują się tu jednak jakiegoś ataku na ich monopol do słowo „holokaust”.

„Utwór „Matcha Latte” polskiego rapera Quebonafide naszym zdaniem zawiera niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania” – czytamy w oświadczeniu ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga oraz twórcy fundacji From The Depths Jonnego Danielsa.

I dalej:

„Teksty porównujące dzisiejsze polskie ulice – przestrzeń „za oknem” – do „współczesnego Holokaustu” są daleko posuniętym nadużyciem.

Niezależnie od tego, jak ocenia się napiętą sytuację polityczną w Polsce, porównywanie jej do czasów, w których miliony Polaków, 6 milionów Żydów i miliony osób innych narodowści zostało brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów jest niedopuszczalne i trywializuje naszą wspólną historię.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nie jest to intencją Quebonafide, jednak uważamy, że jako lider dzisiejszej młodzieży powinien przeprosić za to porównanie i skorzystać z okazji, by wyciągnąć z tego wnioski i nauczyć miliony swoich słuchaczy i sympatyków, czym naprawdę był Holocaust.

Edward Mosberg, Ocalony z Holokaustu, Przewodniczący From The Depths, Jonny Daniels, założyciel From The Depths”.

Poważny zarzut, czy może poważna nadwrażliwość?

Źródło: Facebook