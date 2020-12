Modrzejewski i Sommer: Przez LOCKDOWN i SZPRYCĘ do miski ryżu [VIDEO]

Co nas czeka po lockdownie i szprycowaniu? Dr Tomasz Sommer i Zbigniew Modrzejewski o noworocznym wielkim resecie.

Rok 2021 przywita nas nowym lockdownem oraz masowym szczepieniem przeciwko koronawirusowi. Jednak co dalej?

Gościem audycji dr Tomasza Sommer był Zbigniew Modrzejewski. Publicyści dzielili się swoimi przemyśleniami odnośnie przyszłorocznego wielkiego resetu.

Modrzejewski zwrócił uwagę na plany Szwecji, którymi ekscytuje się niemiecka prasa. Chodzi mianowicie o zbadanie jak będzie wyglądać koniec gotówki.

– Do roku 2022 ma być zbadane jak będzie funkcjonować ostateczne zniesienie gotówki – podkreślił publicysta. Co ciekawe, sami Niemcy jako rok, w którym ma nadejść zmierzch gotówki wskazuje się najpóźniej rok 2030, co zbiega się z agendą ONZ.

Dr Sommer zwrócił z kolei uwagę na rosnącą rolę „dyrektorów zjednoczenia”. Chodzi o szefów państwowych molochów, których rola rośnie w zaskakująco szybkim tempie.

Takimi dyrektorami zjednoczenia jest np. szef Orlenu i innych wielkich firm, który przodują „nowej ekonomii nowej normalności”.

– Nowa normalność idzie w taką stronę, że likwidowana jest klasa średnia, przejmują ją korporacje, te korporacje są przejmowane przez zjednoczenia… ale nie do końca. Niektóre korporacje z uwagi na swoją krew szlachecką pozostaną na rynku – stwierdził dr Sommer.

Dr Sommer przypomniał, że prezesem Discovery, do którego należy TVN, jest David M. Zaslav. A Zaslav razem z szefem Pfizera – dr. Albertem Bourlą zasiada w The Partnership for New York City.

Źródło: Tomasz Sommer Extra