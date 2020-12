Najstarsza marka szampana na świecie nadal najbardziej poszukiwana

„Ruinart” to najstarszy francuski wytwórca szampana i ma się bardzo dobrze. Jego producent Maison Ruinart został założony w 1729 roku.

Dopiero później powstawały takie domy jak Chanoine Frères (1730), Taittinger (1734), Moët et Chandon (1743),czy Veuve Clicquot (1772).

Przez prawie trzy wieki Ruinart stanowi czołówkę popularnego zwłaszcza w okolicach Sylwestra napoju.

Historia Maison Ruinart jest trochę podobna do ostatnich 300 lat historii Francji. Wytwórnia przeżyła rewolucje, wojny, kryzysy.

Dzisiaj firma jest własnością grupy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA. Domena tego szampana ma na swoim obszarze słynne piwnice zaliczone do światowego dziedzictwa UNESCO.

Etykiety dla tego szampana w 1895 roku zaprojektował znany czeski artysta, grafik i malarz Alfons Mucha. Najbardziej znaną marką tego szampana jest od lat „Ruinart Blanc de Blancs”.

Szampan leżakuje tu w piwnicach sięgających czasów galijsko-rzymskich, które odkryto przypadkiem kilka wieków później. Powstały po wydobyciu kredy. Znajdują się 38 metrów pod ziemią i mają 8 km długości.

Kreda pomaga utrzymać w piwnicach stałą temperaturę 11 stopni Celsjusza. Zapewnia też 100% wilgotności i brak dostępu naturalnego światła. Pomimo kryzysu i ograniczeń w Sylwestra, szampany mają się dobrze. Do rekordowego roku sprzedaży 1999 daleko, ale musujący trunek ma się ciągle nieźle.

Szampany Ruinart można kupić tylko w specjalistycznych sklepach. Ceny za najtańsze odmiany zaczynają się od 45 euro.

The sustainable design and manufacturing process of the #SecondSkin case led to highlighting the House legacy and the roundness of Maison Ruinart wines, while preserving their taste integrity #RuinartSecondSkin pic.twitter.com/Fj4fvZvoRL

— Ruinart (@MaisonRuinart) December 20, 2020