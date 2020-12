Szpryca24. Co łączy właściciela TVN i szefa Pfizera?

TVN 24 całymi dniami nadaje programy o szczepieniu. Tymczasem szefów Discovery (właściciel TVN) i Pfizera łączy wspólna organizacja.

Zamerykanizowana stacja TVN24 codziennie bombarduje widzów materiałami na temat szczepionek i szczepień.

Szczepieniom poświęcone są wywiady, programy publicystyczne i serwisy informacyjne.

Jednak monotonny, a miejscami wręcz nużący przekaz Amerykanów może nie być przypadkowy. Okazuje się, że TVN i twórców szczepionki sporo łączy.

Przypomnijmy – TVN od 2018 roku do amerykańskiego koncernu mediowego Discovery. Wcześniej, kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi 2015, TVN kupili od Francuzów inni Amerykanie – Scripps Networks Interactive, których przejęło Discovery.

Prezesem Discovery jest David M. Zaslav. Zaslav pochodzi z żydowskiej rodziny z Brooklynu i zanim objął stanowisko w Discovery pracował w NBCUniversal.

Okazuje się, że razem z szefem Pfizera – dr. Albertem Bourlą zasiada w The Partnership for New York City. To organizacja nonprofit, której członkami są najważniejsi biznesmeni z tego miasta.

Jak czytamy na stronie The Partnership for New York City organizacja ma budować mosty między biznesem, a rządem oraz pomóc rozwiązywać problemy.

Źródło: pfnyc.org