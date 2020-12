W Polsce pod rządami Morawieckiego jest cudownie! Rządowy CBOS ogłosił, że Polacy dobrze oceniają rok 2020

Podlegający premierowi CBOS opublikował nowy sondaż. Tak śmiesznie dawno nie było.

Zrujnowana gospodarka, ludzie tracący pracę, przedsiębiorcy popełniający samobójstwa, protesty na ulicach, policja i urzędnicy prześladujący Polaków. Tak wyglądał pandemiczny rok, który zafundował Polsce rząd PiS.

A jak to widzi CBOS, który podlega premierowi? Najnowszy sondaż może już tylko wzbudzać zażenowanie i politowanie.

Według „badania” przeprowadzonego przez nadzorowany przez Mateusza Morawieckiego CBOS ponad połowa Polaków… uważa, że rok 2020 był dobry.

– Warto zaznaczyć, iż w porównaniu z rokiem 2019 znacząco ubyło osób, które oceniają mijający rok jako dobry (spadek z 43,8 proc. do 29,4 proc.) lub bardzo dobry (spadek z 11,6 proc. do 3,8 proc.), natomiast na zbliżonym poziomie pozostał odsetek ocen „dość dobry” (obecnie 17,1 proc.) – czytamy w dokumencie.

Przybyły za to ocen „ambiwalentnych” i negatywnych. Z 17 proc. do 27,7 proc. wzrósł odsetek badanych twierdzących, że mijający rok był dla nich osobiście „ani dobry, ani zły”.

– Ocen negatywnych jest łącznie o 11,5 punktu procentowego więcej niż przed rokiem (wzrost z 9,9 proc. do 21,4 proc.), przy czym niemal równomiernie wzrosły odsetki deklarujących, że mijający rok był raczej zły, zły i bardzo zły – czytamy w raporcie.

CBOS pytał też o ocenę roku w odniesieniu do własnej rodziny. Blisko połowa badanych (48 proc.) oceniła mijający rok pozytywnie.

W porównaniu z rokiem 2019 znacząco ubyło ocen dobrych (z 43,6 proc. do 26,3 proc.) i bardzo dobrych (z 10 proc. do 2,9 proc.). Niemniej więcej respondentów uznało mijający rok za „dość dobry” (wzrost z 17,9 proc. do 18,6 proc.).

Mało tego, ankietowani ocenili, że rok 2020 był lepszy w zakładzie pracy… niż w okresie 1986-2004.

– Większość (51 proc.) pracujących zarobkowo uznała rok 2020 za najogólniej rzecz biorąc, dobry dla ich zakładów pracy. W stosunku do roku 2019 wyraźnie ubyło jednak ocen dobrych (spadek z 38 proc. do 29,4 proc.) i bardzo dobrych (spadek z 7 proc. do 3,7 proc.), a na zbliżonym poziomie utrzymał się odsetek ocen +dość dobry+ (obecnie 17,7 proc.) – czytamy w raporcie.

Tylko co piąty pracujący zarobkowo ocenił, że rok 2020, najogólniej rzecz biorąc, był dla jego miejsca pracy zły.

Źródło: Radio Zet / CBOS