Z producentami szczepionek rywalizuje nawet komunistyczna Kuba. Będą mieli swoją szczepionkę za pół roku

Kuba planuje rozpocząć masową kampanię szczepień przeciwko koronawirusowi już w pierwszej połowie 2021 r.

Będzie to jednak szczepionka kubańska, co ogłosił 29 grudnia wysoki urzędnik tamtejszej służby zdrowia.

Socjalistyczna wyspa będzie w stanie „zaszczepić ludność kubańską przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w pierwszej połowie 2021 r.” – zapewniał Vicente Vérez Bencomo, dyrektor Instytutu Finlay (IFV) specjalizującego się w badaniach i produkcji szczepionek.

Informację podał organ KPK dziennik „Granma”. Oświadczenie w sprawie rychłej szczepionki padło podczas wizyty kubańskiego prezydenta Miguela Diaz-Canela w siedzibie instytutu.

Pracuje on nad dwoma szczepionkami o nazwach Soberana01 y Soberna02. Dyrektor Verez twierdzi, że 01 kończy pierwszą fazę badań klinicznych, a 02 rozpoczyna fazę 2.

Tej fazie szczepionka zostanie wypróbowana na 1000 wolontariuszy, a w trzeciej fazie Soberana02 będzie aplikowana 150 000 ochotników z Hawany. Kuba chciała by też eksperymentować poza swoimi granicami, bo w kraju liczba zarażonych jest bardzo niska.

Na tym nie koniec. Na Kubie pracują jeszcze nad dwoma innymi szczepionkami przeciwko Covid-19, ochrzczonym nazwami Mambisa i Abdali. Pracuje nad nimi Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologicznej.

Kuba ma 11,2 miliona mieszkańców. Jak dotąd odnotowano tam 11 434 przypadków zakażeń i 143 zgony.

