Cejrowski: Jedynym wyjściem jest BUNT. Władza ma tylko tyle władzy, ile jej ludzie dadzą [WIDEO]

W najnowszym odcinku „Studia Dziki Zachód” na antenie Radia Wnet, znany podróżnik Wojciech Cejrowski. – Chcą utrzymać nas za pyski w maseczkach, lockdownach, szczepieniach. Tyran chce nas dalej trzymać sterroryzowanych – mówi Cejrowski.

Wojciech Cejrowski w swym podsumowaniu roku 2020 komentuje najważniejsze wydarzenie, czyli domniemaną pandemię koronawirusa, który pojawił się z Chin. Zdaniem Cejrowskiego Chiny są odpowiedzialne za tego wirusa, niezależnie czy stworzono go celowo czy też nie.

„Powinniśmy się cieszyć”

Cejrowski odniósł się do nowych mutacji koronawirusa, o których była mowa w ostatnim czasie w mediach, która jest bardziej zaraźliwa, ale nie podano informacji, aby była bardziej śmiertelna. – Czemu podejmujemy bardziej radykalne działania zamiast się ucieszyć? Ta wersja zmutowana szybko się rozprzestrzenia i powoduje, że wzrasta odporność populacji, nie będziemy musieli szczepić 30 milionów ludzi – komentował Cejrowski.

Jednak nie takie problemy koncerny farmaceutyczne pokonywały. Obecna mądrość etapu wśród epidemiologów zakłada, że należy szczepić także tych, którzy już przeszli koronawirusa. Tak dla pewności, bo prawdopodobnie odporność na koronawirusa nie jest stała, jednak nie ma także dowodów, aby szczepionka gwarantowała odporność dłuższą niż kilka miesięcy.

„To będzie jak za komuny”

Wojciech Cejrowski odniósł się do pomysłów linii lotniczych, by na pokład samolotu wpuszczać jedynie zaszczepionych. – To będzie jak za komuny. Masz prawo podróżować, ale paszport to my ci wydajemy – komentuje. – Ponieważ już wszystkim wydaliśmy paszporty, to do paszportów będziemy wszystkim dodawać żółtą książeczkę szczepień.

Podróżnik wskazał też, że coraz więcej teorii spiskowych, jak te o likwidacji gotówki czy paszportach zdrowia, zaczyna się spełniać i mówią o nich wprost politycy i ich zaplecze. W 2021 roku Światowe Forum Ekonomiczne, na którym spotykają się wpływowi globaliści i najważniejsi przywódcy państw będzie debatować nad kwestią „Wielkiego Resetu”.

„Potrzebny jest bunt”

– Możemy o tym opowiadać, ale nie możemy się temu przeciwstawiać, bo to jest wielka maszyna, która jedzie i jedzie – stwierdził Krzysztof Skowroński. Z tym twierdzeniem nie zgodził się jednak znany podróżnik.

– Możemy (…) jedynym wyjściem z sytuacji jest bunt. Władza ma tylko tyle władzy, ile jej ludzie dadzą. Dopóki ludzie jak barany będą się godzili na takie ograniczenia, że nie wolno ci wyjść z domu albo wejść do samolotu, jeżeli się nie zaszczepiłeś – dopóki większość ludzi się na takie coś godzi, to system działa – powiedział Cejrowski.

– Gdyby większość ludzi powiedziała nie, to (…) władza się musi wtedy cofnąć. To wymaga buntu, tylko musi być masa krytyczna przekroczona – dodał. – Jak masa krytyczna jest przekroczona, to premier musiał się wycofać z likwidacji Sylwestra.

Cały program do obejrzenia poniżej: