Jeden z niewielu normalnych Sylwestrów na świecie. Tak przywitano nowy rok w Nowej Zelandii [VIDEO]

W sieci pojawiły się pierwsze filmy i zdjęcia z sylwestra w Nowej Zelandii, która wymieniła już kalendarze.

Mieszkańcy mogli bez przeszkód (koronarestrykcji) świętować nadejście nowego roku.

Nowozelandczycy tłumnie zebrali się, by podziwiać pokazy fajerwerków i cieszyć się zmianą daty. Było jak co roku – wielkie odliczanie, pokazy sztucznych ogni i radość.

Tym razem jednak nie wszędzie jest to tak oczywiste.

Z powodu mniemanej pandemii zarówno Polacy, jak i obywatele wielu innych państw, będą musieli świętować w cieniu koronarestrykcji.

#New Zealand is among the first countries to celebrate new year #2021 pic.twitter.com/RiXee0AKr6

HAPPY NEW YEAR FROM NEW ZEALAND MUFAAKASSSS #nzhellhole ngl im living my best life hehe pic.twitter.com/YJvAeOSm5F

New Year Celebrations in Dunedin, New Zealand, 2021. Happy New Year. May the new year be a better one for all. One love ❤️.#viewsfromasouthernboy pic.twitter.com/S3qR6q2vDy

— Aiman Amerul Muner (@aiman4951) December 31, 2020