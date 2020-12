Korwin-Mikke do Gozdyry: Gdybym będąc z Panią uznał, że Pani jest dobrze, to…

Janusz Korwin-Mikke i Agnieszka Gozdyra rozmawiali o odczuciach zwierząt. Po rozmowie prezes partii KORWiN dodał wpis na Twitterze, w którym pisze o tym, co by zrobił, gdyby uznał, że p. Gozdyrze było z nim „dobrze”.

„P.Agnieszka Gozdyra pytała czy wiem, co czuje pies, czy pytałem o to weterynarza?” – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

„Hm: zwierzę nie jest rzeczą, ma reakcje dość podobne do naszych; gdybym będąc z Pania uznał, że Pani jest dobrze – to czy odsyłałaby by mnie Pani do swego ginekologa?” – dodał dalej.

Jak widać Janusz Korwin-Mikke postanowił na koniec roku zaskoczyć swoich zwolenników wpisem w dobrze znanym im stylu.