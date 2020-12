PiS ma już tylko 25,7 proc. poparcia. Ziobro wchodzi samodzielnie do Sejmu [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Poparcie dla PiS runęło. Nowy sondaż dla „Rzeczpospolitej” wskazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego mocno traci.

Pracownia Indicator przygotowała nowe badanie poparcia. Sondaż opublikowała wieczorem „Rzeczpospolita”.

Z badania wynika, że poparcie dla PiS runęło do zaledwie 25,7 proc.

Mało tego, gdyby w 2021 roku odbyły się przyspieszone wybory to do Sejmu weszłaby nawet Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Partia Prokuratora Generalnego może liczyć na 5,4 proc. głosów.

To wystarczająco dużo, aby przekroczyć próg samodzielnie.

Dla porównania Porozumienie Jarosława Gowina może liczyć tylko na 2,8 proc. głosów. A to nie wystarczy nawet na otrzymanie subwencji.

Więcej głosów może otrzymać nawet Kukiz’15. Partia muzyka może liczyć na 3,4 proc. głosów i subwencję.

Do Sejmu może za to wejść PSL z wynikiem 5,4 proc. To tyle samo co Solidarna Polska i po 18 mandatów.

Konfederacja ma szansę na 6,5 proc. głosów. Daje to 26 mandatów.

Z kolei Lewica cieszy się poparciem 8,6 proc. głosów. Przekłada się to na 40 mandatów.

Polska 2050 Szymona Hołowni zebrała 13,2 proc. głosów. To oznacza 73 mandaty.

Koalicja Obywatelska zdobyła w badaniu 20,3 proc. głosów. Daje to 123 mandaty.

Oznacza to, że PiS od KO dzieli tylko 38 mandatów.

Źródło: Rzeczpospolita