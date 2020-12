Rok 2020. Najważniejsze wydarzenia na świecie

Rok 2020 był bardzo niespokojny. Świat stanął w obliczu największego kryzysu zdrowotnego od kilkudziesięciu lat. Do tego pogłębiły się niepokoje na Bliskim Wschodzie, na nowo rozgorzał konflikt o Górski Karabach, a Amerykanie wybrali nowego prezydenta.

Najważniejsze wydarzenia w Polsce w roku 2020:

Zamach na Kassema Sulejmaniego

Już 3, stycznia na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie Amerykanie zabili wysokiego rangą dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Kassema Sulejmani. Świat stanął na krawędzi wojny. W ataku typu targeted assisination zginęło 7 osób. Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że USA czeka „miażdżąca zemsta”. „Okrutna zemsta czeka przestępców” – zapowiedział z kolei przywódca duchowy Ali Chamanei, a lider Hezbollahu Hasan Nasrallah dodał, że „sprawiedliwa zemsta za zabójców Mudżahedinów będzie odpowiedzialnością, uczciwością i działaniem wszystkich bojowników ruchu oporu”. W ramach zemsty Irańczycy ostrzelali amerykańską bazę wojskową w Iraku. Rannych zostało ok. seta żołnierzy.

Domniemana pandemia koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia 11. marca ogłosiła pandemię COVID-19. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że COVID-19 można scharakteryzować jako pandemię” – poinformował wtedy szef WHO. W tym czasie wirus, który pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach, szalał już w Europie. Dramatycznie sytuacja wyglądała przede wszystkim we włoskiej Lombardii. Później przyszedł czas na Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię, w końcu patogen swoim zasięgiem objął cały kontynent. Mocno ucierpiały też Stany Zjednoczone. Jesienią problem powrócił. Kilka firm opracowało szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Najpierw preparaty zaczęli podawać Anglicy i Rosjanie, a później warunkowo została też dopuszczone w UE. Istnieją duże obawy wśród społeczeństw wobec stosowania nie do końca przebadanych szczepionek. W ostatnich dniach grudnia akcja szczepienna rozpoczęła się też w Polsce.

Wojna o Górski Karabach

27. września doszło do starć między Azerami i Ormianami o Górski Karabach, które szybko przerodziły się w regularne działania wojenne. Tego samego dnia Armenia ogłosiła stan wojenny i zmobilizowała mężczyzn powyżej 18 roku życia. Turcja potępiła Armenię za prowokacje przeciwko Azerbejdżanowi, który – według władz w Erywaniu – w niedzielę rano dopuścił się ataku na osady cywilne w Górskim Karabachu, w tym w uchodzącym za stolicę regionu Stepanakercie. Strona armeńska odpowiedziała zestrzeleniem kilku helikopterów i dornów. Walki trwały wiele tygodni i pochłonęły wiele ofiar po obu stronach.

Joe Biden prezydentem USA

Trzeciego listopada w USA odbyły się wybory prezydenckie. Ze względu na opóźnienia w liczeniu głosów, spowodowane dużą liczba głosów oddanych drogą korespondencyjną oraz we wczesnym głosowaniu, zwycięstwo Demokraty Joe Biden a zostało ogłoszone przez główne media amerykańskie cztery dni później. Donald Trump jeszcze długo po przegranej utrzymywał, że wyniki częściowo mogły zostać sfałszowane.

Umowa brexitowa

Ustawa o przyszłych relacjach z Unią Europejską, która implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia uzgodnionej umowy handlowej z UE, została zaaprobowana przez królową, a tym samym nabrała mocy – ogłosił w nocy ze 30 na 31 grudnia spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle. Aprobata królowej była ostatnim etapem ścieżki legislacyjnej. Projekt ustawy poparła Izba Gmin, zaś krótko przed północą – Izba Lordów. Wyjątkowo szybki proces legislacyjny był spowodowany tym, że porozumienie między Wielką Brytanią a UE w sprawie relacji handlowych po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie udało się osiągnąć dopiero 24 grudnia, a żeby umowa mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., Wielka Brytania musiała ją ratyfikować przed końcem roku. Okres przejściowy po brexicie zakończy się o północy z 31 grudnia na 1 stycznia czasu środkowoeuropejskiego, czyli o godz. 23:00 dnia 31 grudnia czasu londyńskiego.

