Sylwester 2020. Do której otwarte będą sklepy i co z godzinami dla seniorów?

W czwartek Polacy będą przygotowywać się do pożegnania roku 2020. W wielu domach odbędą się kameralne przyjęcia, na których jednak stoły będą z pewnością obficie zastawione. Możemy więc spodziewać się masowych zakupów, ale musimy liczyć się z tym, że największe sieci sklepów będą zamykane wcześniej niż zwykle. Poza tym obowiązywać też będą godziny dla seniorów.

Sylwester 2020 będzie wyjątkowy. Polacy zostali obciążeni mnóstwem ograniczeń związanych z restrykcjami narzuconymi przez rząd.

W sklepach trzeba będzie zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce. Od godziny 10 do 12 – w przeciwieństwie do tego jak wyglądało to w wigilię – będą obowiązywać godziny dla seniorów.

Zakupy w sklepach, aptekach, drogeriach oraz punktach pocztowych będą mogli robić tylko ludzie powyżej 60. roku życia. Wyjątkiem będzie zagrożenie zdrowia lub życia osoby młodszej. Wtedy będzie ona mogła dokonać zakupu.

„Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia” – tak precyzuje tę kwestię rząd na swojej stronie.

Od 28. grudnia w związku z wprowadzeniem kwarantanny narodowej częściowo zamknięte zostały galerie handlowe. Mogą działać w nich tylko:

zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

apteki,

punkty apteczne,

sklepy z artykułami spożywczymi,

kosmetycznymi,

artykułami toaletowymi,

środkami czystości,

artykułami remontowo-budowalnymi,

artykułami dla zwierząt,

gazetami lub książkami,

meblami.

Najpopularniejsze sieci sklepów otwarte będą do godz. 18 – 19. Zakupy w sieciach Kaufland, Carrefour, Auchan, Aldi i Tesco będzie można robić do godz. 18. Zaś w sieciach Biedronka, Dino i Lidl do godz. 19. Nowy Rok jest dniem wolnym od handlu, a więc będą otwarte tylko sklepy, za których ladą zechcą stanąć ich właściciele.

Źródło: RMF FM, Se.pl