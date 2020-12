Tak się buduje legendy. Absurdalna lista poparcia Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na RPO

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz chwali się wszem i wobec, że popiera ją ponad 1200 organizacji pozarządowych, co ma podobno sprawiać, że jest idealnym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskim. No to spójrzmy, jakie to „organizacje” popierają panią Zuzię.

Na początek podkreślmy, że organizację popierającą Rudzińską-Bluszcz mógł zgłosić dosłownie każdy. Wystarczyło wejść na odpowiednią stronę internetową i wpisać to, co się żywnie podoba.

Czy to było rzeczywiście weryfikowane? Trudno to teraz oszacować, ale kiedy przyjrzeć się temu, jakie organizacje wspierają Rudzińską-Bluszcz, trzeba się mocno zastanowić, czy aby nie mamy do czynienia z wielką mistyfikacją.

Na przykład jeden członek zarządu może reprezentować kilka organizacji z listy. Taki Radosław Bednarski tak bardzo popiera panią Rudzińską-Bluszcz, że na liście znalazły się aż trzy organizacje, we władzach których zasiada.

Lecimy dalej, pierwsze z brzegu. Radosław Bednarski: 44. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, 687. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 1026. Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE, Wrocław. Pewnie "przypadeg". — Koniokrady (@Koniokrady) December 30, 2020

Oczywiście pan Radek może być fanem pani Zuzi. Fanami też są na przykład: Stowarzyszenie Sympatyków Latającego Potwora Spaghetti, Koło „Miętus” Polskiego Związku Wędkarskiego w Orli, Koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki i kilka innych kół gospodyń, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy Zjednoczenie, Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra”, Fundacja Pomerdało mi się, Spółdzielnia Socjalna „Koło Wielbicieli Drukarek” – i tak można by wymieniać dalej.

Na liście znajduje się też Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Osiem różnych oddziałów, z różnych miast. Oczywiście liczone jako 8 razy.

W międzyczasie lista zaczęła się „kurczyć”, co oznacza, że gdy w mediach społecznościowych wybuchła afera, ktoś naprędce usuwał najbardziej niewygodne podmioty z listy.

Akcję „sprawdzania” organizacji popierających bohaterkę lewicy zainicjował w mediach społecznościowych Stanisław Żerko. Poinformował, że pod jeden z adresów zadzwonił. I – cóż za zaskoczenie – organizacja nic nie wiedziała o tym, że popiera Rudzińską-Bluszcz.

Zadzwoniłem na numer podany na stronie Stow. Matecznik. Sympatyczny pan nic nie wie, że Stowarzyszenie wsparło Panią @ZuzannaRB (nie wie, kto to) i że znajduje się na liście organizacji ją wspierających. Można by w ten sposób zweryfikować inne podpisy. https://t.co/BwrrHGNRFF https://t.co/FjdHrKjOhy — Stanisław Żerko (@StZerko) December 30, 2020

Karol Durdewicz też twierdzi, że do jednej z fundacji, znajdujących się na liście poparcia Rudzińskiej-Bluszcz, zadzwonił. Fundacja „Znaczenie” Kraków nic o takim poparciu nie wie.

I nie są to odosobnione przypadki.

Zadzwoniłem do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden i zapytałem czy wiedzą, że są na liście poparcia dla Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. -> Nie wiedzieli 🤷‍♂️https://t.co/Y7kRPdxVbG — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) December 31, 2020

A czy Ty wypełniłeś swój obywatelski obowiązek i wsparłeś starania @ZuzannaRB o stolec RPO? btw, o tym, że to pic na wodę mówiłem od dawna, ale że aż taki? Szacunek dla @StZerko pic.twitter.com/WHBmp2pNAm — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) December 31, 2020

Rozumiecie państwo. Pani Zuzia taka fajna, bo przecież wszyscy ją popierają (nawet jeśli o tym nie wiedzą), a ponadto siedziała w Sejmie na podłodze.

Tak się buduje legendy.

Z informacji jakie pozyskałem kandydatka PO i Lewicy ma poparcie 87 mln Polaków. — Krystian Fijałkowski (@fija_kowski) December 31, 2020

Pani @ZuzannaRB – jest taka fajna organizacja: Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego, Warszawa. Jest Pani pewna, że należy ją wciągać do Pani rozgrywki politycznej? Oni wszyscy chcą, by Pani została RPO? To nie jest nadużycie? — Stanisław Żerko (@StZerko) December 31, 2020

Gdzie znajdę tą listę organizacji co popiera Kandydatkę na RPO? Przydałaby się, bo ostatnio szukałem jednolitej bazy Kół Wędkarskich z podziałem na gminy. — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) December 30, 2020

Żeby nie było, że Pan jest nierzetelny Panie Profesorze @StZerko może by jeszcze sprawdzić te 8 partii politycznych i najlepsze wydziały prawa 😏😉😆 pic.twitter.com/rrd7Wz4P8g — Mariusz Gierej (@MariuszGierej) December 30, 2020

No, dobra. To kto teraz zweryfikuje te "najlepsze wydziały prawa"? :) https://t.co/R1HP8FlhwS — Krzysztof Kloc (@Kloc_K) December 30, 2020

Jak to się dzieje, że "społeczna kandydatka" była bodajże już 2 razy "przesłuchiwana" przez komisje parlamentarne, przez kluby poselskie i nikt – po prostu "żodyn" – nie zechciał zweryfikować faktów, na które powołuje się kandydatka. Szkoda tego zmarnowanego czasu. — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) December 31, 2020