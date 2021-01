„Banda prymitywnych złodziei”. Orędzie Budki i patożyczenia na Nowy Rok

W Sylwestra szef PO Borys Budka opublikował wreszcie coś od serca, a nie tylko bełkot i nowomowę podsuwane przez spin doktorów, czy miernych speców od propagandy jakich wynajmuje Platforma. Posłanie Budki do narodu wyszło licho, równie marnie jak to co zawsze głosi dla potrzeb politycznych, ale tym razem chociaż szczere spod serca, czy też może spod wątroby.

„Nie mają żadnych hamulców. Nawet w pandemii. Kradli rano, kradli w południe i nawet w ostatni dzień roku postanowili kolejny raz okraść. Banda prymitywnych złodziei, chowająca się pod biało-czerwonymi sztandarami i tępą propagandą #TVPiS. Patrioci własnych kieszeni.

#patowładza” – napisał Budka w swym twitterowym orędziu do narodu.

Życzenia postanowił rodakom złożyć tez minister zdrowia Adam Niedzielski, który chce zaprowadzić segregację obywateli. „Życzyć żeby rok 2021 był co najmniej tak samo dobry jak 2020 to zdecydowanie za mało! Życzę Państwu żeby rok 2021 był zdecydowanie lepszy, żeby był rokiem zduszenia pandemii i upłynął pod hasłem odbudowy ZDROWIA – tego indywidualnego i ogólnospołecznego.”

Życzenia opatrzył zdjęciem jak plakat filmowy do horroru. W roku 2021 „jedynką” jest strzykawka, którą Niedzielski chciałby wbić każdemu.

Życzenia całej ludzkości złożyła Greta Thunberg. Jak każda przykładna, nawiedzona towarzyszka Greta toczy nieustającą walkę, czego i nam życzy. Inaczej mówiąc chciałaby, byśmy podzielali jej obsesje i paranoje.

„Szczęśliwego Nowego Roku! Niech 2021 będzie rokiem przebudzenia i prawdziwej odważnej zmiany. I wszyscy kontynuujmy niekończącą się walkę o życie planety” – napisała niezrównoważona nastolatka

Happy New Year! May 2021 be the year of awakening and real bold change. And let’s all continue the never-ending fight for the living planet. #FaceTheClimateEmergency #FightFor1point5 pic.twitter.com/S3zlNziLSy

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 31, 2020