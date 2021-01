Czarna wizja jasnowidza Jackowskiego na 2021 rok! „Staną się rzeczy, które…” [WIDEO]

– Ja rozumiem, że jest pandemia, ale politycy zachowują się bardzo dziwnie – mówi prawicowy jasnowidz, Krzysztof Jackowski. Co zdaniem widzącego z Człuchowa czeka nas w 2021 roku?

Jasnowidz Krzysztof Jackowski, słynących ze swych prawicowych poglądów – w 2019 roku zdradził m.in., że będzie głosował na Konfederację – jest najbardziej znanym widzącym w Polsce. Jego pomoc wielokrotnie była nieoceniona w pracach policji.

Bardzo zły rok

Jackowski przedstawia też liczne wizje dotyczące przyszłości. Tym razem, w rozmowie z „Super Expressem” zdradził, co jego zdaniem czeka nas w 2021 roku.

– Rok bardzo zły, ponieważ w roku 2021 staną się rzeczy, które przestaną być dziwnymi – jak teraz – a zaczną być niedobrymi – zaczął Jackowski. Zdaniem jasnowidza między styczniem a marcem mają pojawić się w Polsce przepisy przekraczające wolności obywatelskie.

Po drugie zdaniem jasnowidza Jackowskiego czekają nas dwie fale koronawirusa, pierwsza na samym początku roku i po chwilowej „odwilży” druga znacznie poważniejsza.

– Będą próby, żebyśmy się zaszczepili obowiązkowo, z powodu sytuacji, która się będzie wymykała spod kontroli – zdradził Jackowski. Jak dodał nie wie, na czym te próby się skończą.

Dziwne zachowanie polityków

– Nie mogę być optymistą. W 2019 roku mówiłem, że to potrwa 3,5 roku, ale nie będzie miało związku tylko z pandemią. Uderzą na świecie problemy militarne – dodał. – Obawiam się o Bliski Wschód, w styczniu 2020, mówię takie zdanie: „w pobliżu Izraela wybuchnie duża brudna bomba”.

– Politycy się zachowują bardzo dziwnie względem ekonomii – kontynuował Jackowski. – Każdy kraj w Europie chwalił się swoim PKB, dbaniem o gospodarkę. Nagle, od marca, jakby byli zaczarowani. Ja rozumiem, że jest pandemia, ale politycy zachowują się bardzo dziwnie.

– Mnie niepokoją dwa zdania premiera Morawieckiego, w okresie marca i kwietnia powiedział: „rzeczywistość sprzed pandemii minęła, już jej nie będzie. Rzeczywistość po pandemii będzie już inną rzeczywistością” – przypomniał jasnowidz.

Premier wie coś więcej?

– Myślałem, że to ja jestem jasnowidzem, ale nie podejrzewałem, że premier Morawiecki – zakpił. – Druga rzecz jest ciekawsza, premier powiedział kilkukrotnie, że to co przeszliśmy już z pandemią spowoduje kryzys największy od II Wojny Światowej.

– Czy on nam to oświadcza, czy on nas przygotowuje na to, co ma się wydarzyć, bo oni to już wiedzą? – pyta, nieco retorycznie, na koniec jasnowidz Jackowski.