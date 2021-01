Europę czeka kolejny zalew imigrantów? Przemytnicy znów na morzu

Zapowiedziano wznowienie „operacji humanitarnych” statku „Ocean Viking”. Jednostka znajduje się już w Marsylii i za kilka dni ma wypłynąć na „ratowanie migrantów” – komunikuje organizacja SOS Méditerranée.

Wcześniej włoska straż przybrzeżna zablokowała okręt na 5 miesięcy w porcie, podając oficjalnie argument „względów bezpieczeństwa”. „Viking” dowoził do włoskich portów migrantów z wybrzeży Libii.

Statek ostatecznie wypuszczono 21 grudnia z Włoch i zacumował we francuskiej Marsylii, gdzie przygotowuje się do kolejnego rejsu. Załoga odbywa tu 10-dniową kwarantannę i ma za kilka dni wypłynąć w kierunku wschodnio-południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Dyrektor SOS Sophie Beau mówi – „nie możemy przerywać naszych akcji ratunkowych z powodu epidemii. Mamy 9 marynarzy i 22 ratowników oraz zespoły medyczne”.

Zatrzymanie statku we Włoszech na pewien czas ukróciło jego w gruncie rzeczy przemytniczą działalność. W kwietniu tego roku włoska straż przybrzeżna uciekła się do pewnego fortelu i pandemii koronawirusa, by taką działalność zahamować. Zakwestionowano zasady bezpieczeństwa.

Przygotowanie statku do nowych norm i zwolnienia z włoskiego portu kosztowało organizatorów akcji 200 tys. euro.

RT @InfoMigrants_fr: 📷 Après 5 mois de blocage, l'Ocean Viking de @SOSMedFrance s'apprête à reprendre ses activités de sauvetage. Avant le départ, l'équipage a été placé à l'isolement pour 10 jours. Le navire devrait partir en Méditerranée centrale a… pic.twitter.com/tTNIsKbqy2 — SEO & SEM WORDPRESS T.+33786568901 (@marketingonl) December 31, 2020

Źródło: France Info