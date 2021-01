Kolejna śmierć po szczepieniu. Szwedzka agencja wszczyna dochodzenie w sprawie zgonu pacjenta

W Szwecji zmarł mężczyzna, który dzień wcześniej został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. To kolejny taki przypadek w Europie.

Szwedzka Agencja Produktów Medycznych nadzorująca w kraju szczepienia przeciwko korona wirusowi poinformowała o śmierci mężczyzny, który dzień wcześniej został zaszczepiony. 84-latek z Kalmar miał cierpieć na różne choroby współistniejące i był pensjonariuszem domu opieki. Nie podano , która szczepionkę – Pfizera, czy Moderny przyjął. W komunikacie o śmierci mężczyzny napisano, że zmarł na „niewydolność serca”.

Agencja ma teraz wszcząć dochodzenie w sprawie śmierci pacjenta i zdecydować czy informacje o tym przypadku będą dalej przekazywane do organów Unii Europejskiej. Szwedzki rząd ogłosił wprowadzenie szczepień w pierwszym rzędzie w domach seniora i opieki. Blisko połowa zgonów na koronawirusa miała miejsce w tych placówkach. Władze powszechnie są oskarżane o pozostawienie seniorów i obóz potrzebujących opieki samym sobie.

Zgon Szweda to co najmniej drugi przypadek śmierci w Europie po przyjęciu szczepionki. W środę w szwajcarskiej Lucernie zmarł pacjent, który jako jedna z pierwszych osób w kraju została zaszczepiona. Zmarła osoba miała 91 lat. Także cierpiała na różne dolegliwości. Nie podano płci, ani czasu jaki upłynął od zaszczepienia do chwili śmierci. Wiadomo, że zmarła osoba szczepiona była specyfikiem Pfizera i BioNTech.