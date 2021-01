Pandemia zrobiła z nich krezusów. Co najmniej 50 lekarzy i ludzi z branży medycznej zarobiło „na koronawirusie” miliardy dolarów

Pandemia i odkrycia związane z poszukiwaniem leku na koronawirusa sprawiły, że co najmniej 50 lekarzy i osób z firm medycznych zostało w 2020 roku miliarderami. Najwięcej krezusów pochodzi z Chin.

Według magazynu Forbes co najmniej 50 lekarzy i przedsiębiorców z branży medycznej zarobiło ponad miliard dolarów w wyniku pandemii koronawirusa. Najwięcej miliarderów – aż 28 pochodzi z Chin.

Do 4,2 miliarda dolarów wzrósł majątek pochodzącego z Turcji lekarza Ugura Şahina, który w Niemczech był współzałożycielem firmy BioNTech. Ta pomogła opracować szczepionkę razem z amerykańską firmą Pfizer. Na drugim miejscu wśród medycznych krezusów z majątkiem wartym 4,1 miliarda dolarów jest Francuz Stéphane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna z Massachusetts. Szczepionka Moderny jest drugą po Pfizer dopuszczoną do używania. szefem firmy został w 2011 roku. W tym roku wartość akcji Moderny wzrosła o 550 procent.

Szczepionka Moderny zrobiła też miliarderem Timothy Springera, lekarza immunologa, który w 2010 roku zainwestował 5 milionów dolarów w przedsiębiorstwo. Teraz jego pakiet jest wart 2 miliardy.

Miliarderem został też Carl Hansen z Kanady dyrektor generalny i współzałożyciel firmy AbCeller. Jego majątek wart jest jest obecnie wart 2,9 miliarda dolarów. AbCellera to firma biotechnologiczna, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikowania metod leczenia chorób za pomocą przeciwciał.

Hu Kun, który jest współwłaścicielem i szefem chińskiej firmy Contec Medical Systems, również został w tym roku miliarderem. Jego majątek to 3,9 miliarda dolarów. Contec Medical Systemswytwarza produkty medyczne dla szpitali, w tym nebulizatory, stetoskopy i ciśnieniomierze.

Do 1,8 miliarda dolarów wzrosła wartość majątku Włocha Sergio Stevanato współwłaściciela i szefa firmy Stevanato Group zajmującej się opakowaniami medycznymi. To drugi co do wielkości na świecie producent szklanych fiolek. Jego firma dostarcza fiolki do 40 miejsc gdzie powstają szczepionki na covid-19.