Ludność Polski zmniejszy się drastycznie. Raport GUS

GUS przedstawił raport poświęcony sytuacji demograficznej Polski. Do 2050 ludność Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób.

Według najnowszej prognozy Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku ludności w Polsce spadnie o 4,4 mln osób. Największy wpływ na taki stan rzeczy będzie miała umieralność – w 2050 roku ma sięgnąć blisko 430 tys.

Jak wyjaśnia GUS to efekt tego, że w wiek największej umieralności systematycznie będą wchodzić roczniki należące do wyżu demograficznego z drugiej połowy lat 50. XX wieku. To osoby, mające obecnie ok. 60-lat.

Równie źle wyglądają dane dot. starzejącego się społeczeństwa. Mediana wieku ludności wyniesie ponad 52 lata, czyli o ok. 11 lat więcej niż obecnie.

W 2050 roku ponad połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat.

GUS alarmuje, że to oznacza trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze – zarówno w sferze ekonomicznej, jak i psychologicznej, medycznej oraz socjalnej.

– Polska, dla której prognozy są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych dla niej trendów demograficznych – napisał GUS.

Co więcej, niekorzystna sytuacja demograficzna wpływać będzie na zasób osób w wieku produkcyjnym.

– Od 2010 r. odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2019 r. osiągnął poziom 60 proc., tj. 23 mln – czyli o 244 tys. mniej niż rok wcześniej. Wynika to z procesu przesuwania się do grupy wieku poprodukcyjnego licznych roczników osób urodzonych w latach 50. XX w. (w okresie wyżu kompensacyjnego) oraz z coraz mniejszej liczebności 18-latków, zasilających wiek produkcyjny – czytamy w raporcie.

Dla porównania liczba i odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym w latach 1990-2014 oscylował wokół 40 proc., a już pod koniec 2019 roku wyniósł 37,7 proc.

Mało tego, w 2019 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku przedprodukcyjnym, natomiast w wieku poprodukcyjnym – aż 37 osób.

Prognoza nie przewiduje wzrostu liczby urodzeń. Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz świętokrzyskiego, najmniej mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego.

