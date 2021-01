Massachusetts zezwala na rzeź nienarodzonych. Aborcja na żądanie do końca ciąży

Rok 2020 kończy się zezwoleniem na rzeź niewinnych dzieci. W amerykańskim stanie Massachusetts weszła w życie ustawa, która legalizuje mordowanie nienarodzonych do końca ciąży. Ponadto zezwala nieletnim na wykonywanie aborcji bez zgody opiekunów prawnych, ba – nawet nie ma wymogu informowania ich o tym fakcie.

W Massachusetts mieszka niemal 7 mln osób. Prawie 5 proc. z nich ma polskie korzenie. Zdecydowana większość jest pochodzenia irlandzkiego, włoskiego lub angielskiego. 44 proc. mieszkańców stanu formalnie należy do Kościoła katolickiego. Mimo to, w Massachusetts wprowadzono barbarzyńskie prawo zezwalające na legalne mordowanie dzieci, które niejednokrotnie mogłyby już przeżyć poza organizmem matki.

Senat odrzucił weto gubernatora Charliego Bakera wobec ustawy – znanej jako ROE Act – stosunkiem głosów 32 do 8. Wcześniej ustawę przyjęła niższa izba stanowego parlamentu. Oznacza to, że skandaliczne przepisy wchodzą w życie natychmiast.

Weto gubernatora nie było jednak podyktowane poglądami pro-life. Polityk miał obiekcje dotyczące jedynie szczegółów – w tym dopuszczalności mordowania nienarodzonych dzieci przez nastolatki bez wiedzy i zgody rodziców. Chciał także lekkiego ograniczenia możliwości aborcji pod koniec ciąży. Samą ideę legalnej aborcji przewrotnie nazywał jednak „dostępem kobiet do zdrowia reprodukcyjnego”.

Obrońcy życia podkreślają, że zwolennicy aborcji celowo przeforsowali brutalne przepisy podczas mniemanej pandemii. Wiedzieli bowiem, że niemożliwa będzie normalna kampania informacyjna, która uświadomiłaby ludziom prawdziwe oblicze aborcji. Nie ma bowiem wątpliwości, że nie chodzi tu o żadne „prawa kobiet”, ale po prostu o mordowanie nienarodzonych dzieci.

Co więcej, przepisy ustanowiono w taki sposób, by nawet zakaz amerykańskiego Sądu Najwyższego nie zablokował możliwości zabijania nienarodzonych dzieci w Massachusetts.

W myśl nowych przepisów, kobiety mogą tam dokonywać aborcji na żądanie – bez żadnej przyczyny – aż do samego końca ciąży. Dolna granica wieku matki to 16 lat. Co więcej, w morderczego procederu będą dokonywać nie tylko lekarze, lecz także inne uprawnione osoby z branży medycznej.

Z sondaży wynika jednak, że 66 proc. mieszkańców Massachusetts podziela obiekcje gubernatora i sprzeciwia się późnym aborcjom. Z kolei 62 proc. z nich jest przeciwna możliwości zabijania nienarodzonych dzieci przez nastolatki bez wiedzy ich własnych rodziców.

Podobne regulacje ws. aborcji przyjęto już w 13 innych stanach. Są to California, Connecticut, Delaware, Hawaje, Illinois, Maine, Maryland, Nevada, Nowy Jork, Oregon, Rhode Island, Vermont i Waszyngton.

Źródło: Lifenews.com