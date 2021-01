Nowy rok wita nas wyższymi podatkami! Na przykład od posiadania psa. Wydłuży się też pora płatnego parkowania

Od 2021 roku zapłacimy wyższy podatek od posiadania psa. O dwie godziny wydłużyła się też pora płatnego parkowania.

Nowy rok wita nas nowymi podatkami oraz podwyżkami już istniejących. Władza nie oszczędza nawet czworonogów.

Od 2021 roku podniesiony zostaje podatek od posiadania psa. Właściciele będą musieli go zapłacić do 30 kwietnia.

Dotychczas podatek od posiadania psa wynosił do 125,40 złotych rocznie. W tym roku stawka ta wzrosła do 130,30 złotych rocznie.

Dla porównania jeszcze w 2019 roku wynosił 123,13 złotych. Jeśli zwierzę urodziło się w pierwszej połowie roku to trzeba zapłacić pełną stawkę, natomiast w przypadku narodzin w drugiej połowie opłata wynosi 50 proc. stawki rocznej.

Daninę można opłacić w kasie gminy, przelewem bądź u inkasenta. Z płacenia podatku od psa zwolnieni są seniorzy (65+), samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe (limit wynosi jednego psa), osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (limit wynosi jednego psa), podatnicy podatku rolnego (limit wynosi dwa psy), personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Oprócz podatku od psa rosną też inne daniny. To m.in. opłaty za parkowanie, ale również pora płatnego parkowania.

Obecnie w Warszawie pora płatnego parkowania to godziny od 8 rano do 18. Od 4 stycznia pora płatnego parkowania wydłużona zostaje do godziny 20.

Obecne stawki za płatne parkowanie wynoszą:

3 zł za pierwszą godzinę postoju,

3,60 zł za drugą,

4,20 za trzecią,

3 zł za czwartą i kolejne godziny postoju.

Od 4 stycznia:

3,90 zł za pierwszą,

4,60 zł za drugą,

5,50 zł za trzecią

3,90 zł za czwartą i kolejne.

Źródło: Gazeta.pl