Prezydent Brazylii oskarża Argentynę o przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci

Do tej pory aborcja była dozwolona tylko na komunistycznej Kubie, w Urugwaju, Gujanie i w jednym stanie Meksyku – Oaxaca.

Różnicą kilku głosów w Senacie, taka możliwość zostaje wprowadzona także w Argentynie.

Można się więc spodziewać importu takiego postulatu do krajów sąsiadujących z Argentyną. Na razie zabrał w tej sprawie prawicowy prezydent Brazylii. Jair Bolsonaro jednoznacznie potępił decyzję parlamentu Argentyny i wyraził oburzenie.

Decyzja Argentyny zszokowała Jaira Bolsonaro, który jednoznacznie to skomentował: „Jest mi bardzo przykro z powodu argentyńskich dzieci, których życie można teraz skrócić w łonie ich matki za zgodą państwa.”

Brazylijski prezydent dodał, że „dopóki to zależy ode mnie lub mojego rządu, aborcja nigdy nie będzie dozwolona na naszej ziemi. Zawsze będziemy walczyć o ochronę życia niewinnych”.

Aborcja jest w Brazylii dozwolona tylko w przypadkach gwałtu, zagrożenia życia dla matki lub razie poważnych wad rozwojowych płodu.

Jak widać są tu i tak znaczne ustępstwa, ale „postępacy” domagają się jeszcze aborcji „na życzenie”. Brazylijski prezydent został za swój wpis mocno zaatakowany.

– Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020