Spłonął zabytkowy kościół na Kociewiu. Podpalenie? [VIDEO]

W nocy z 30 na 31 grudnia, w miejscowości Kasparus na Kociewiu, spłonął zabytkowy kościół. Przyczyna pożaru jest nieznana – internauci sugerują podpalenie.

„Dzisiejszej nocy spłonął neogotycki kościół z 1926 roku w Kasparusie (Pomorskie). Pożar wybuchł w nocy. Z ogniem walczyło 16 zastępów straży pożarnej” – informuje na Facebooku portal „Gdańska Strefa Prestiżu”.

„Ogień udało się opanować około godziny 3 w nocy. Do rana jednak strażacy pracowali na miejscu pogorzeliska. W pożarze nikt nie ucierpiał” – czytamy dalej.

Choć przyczyna pożaru wciąż jest nieznana, to komentujący internauci sugerują, że było to podpalenie.

„To chyba nie przypadek?” – pisze jeden z komentujących.

„Przykre , o ile ktoś to zrobił celowo to niech pomyśli nad tym poważnie . To był zabytek i jakiś kawałek historii , to tak jakby swoich przodków wymazał z pamięci” – napisał ktoś inny.

Sprawa na pewno zostanie zbadana i wtedy dowiemy się, czy rzeczywiście ktoś celowo zaprószył ogień w zabytkowej świątyni.