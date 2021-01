Szybka nacjonalizacja na koniec roku. Pekao S.A. przejął bank Czarneckiego. „Jestem wstrząśnięty”

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao – klienci Idea Banku od 3 stycznia automatycznie znajdą się pod kuratelą państwowego banku.

Szybka nacjonalizacja, aby tylko zdążyć jeszcze w 2020 roku. „Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A. wszczął jego przymusową restrukturyzację. Należący do Leszka Czarneckiego bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez bank Pekao S.A.” – informuje portal „Business Insider”.

– Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji – mówi „Gazecie Wyborczej” Czarnecki.

Ostatniego dnia roku 2020, po godzinie 15, Giełda Papierów Wartościowych wycofała z obrotu akcje Idea Banku.

Zamiast jednak rozpisywać się o krzywdzie Leszka Czarneckiego, warto napisać o tym, co spotka klientów banku. Ci, choć nikt nie pytał ich o zgodę, automatycznie trafią pod kuratelę państwowego molocha.

Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty.

Czarnecki twierdzi, że cała sprawa go zaskoczyła. – Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln. zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero – powiedział.

Źródło: Business Insider