Walki z policją i płonące samochody. Nowy Rok we Francji pomimo godziny policyjnej i tak zakończył się tradycyjnie [VIDEO]

W przemówieniu noworocznym prezydent Emmanuel Macron mówił przede wszystkim o kryzysie związanym z koronawirusem. Nakreślił też główne priorytety polityki rządu na rok 2021: uzdrowienie gospodarki, działania na rzecz klimatu i świeckości państwa.

Komentatorzy ocenili, że orędzie prezydenckie było skonstruowane już pod wybory w 2022 roku. Przemówienie Macrona oglądało tylko 17,5 mln widzów, chociaż teoretycznie Francuzi pozamykani w domach nie mieli nic lepszego do oglądania. Dla porównania orędzie prezydenckie na przełomie marca i kwietnia dotyczące walki z pandemią Covid-19 obejrzało aż 36,7 mln widzów.

W tym czasie tradycyjne miejsca świętowania Sylwestra świeciły w miastach pustkami. Na Polach Elizejskich snuła się policja i żandarmeria. Na ten wieczór we Francji zmobilizowano 100 tys. funkcjonariuszy. Pilnowali przestrzegania godziny policyjnej od 20 do 6 rano.

Jednak nie oznacza to, że we Francji było spokojnie. Pewnym „tradycjom” i tak stało się zadość. Na przykład w Strasburgu jak co roku podpalano samochody. Jedna osoba w Alzacji poniosła śmierć w Alzacji od fajerwerków. W regionie Est godzinę policyjną przedłużono od 2 stycznia w 15 departamentach.

W Bretanii, Mozeli, Bouches-du-Rhône, Żyrondzie i Loire-Atlantique policja i żandarmi przerywali nielegalne imprezy, niektóre na kilkaset i więcej osób. Interwencja podczas jednej z takich imprez zakończyła się podpaleniem radiowozu policji.

W Marsylii na imprezie bawiło się 400 osób. Organizator został aresztowany pod zarzutem „narażenie życia innych osób”. Dwie inne osoby zostały aresztowane za bójki z policją. Łącznie 156 uczestników zabawy zostało ukaranych mandatami za nieprzestrzeganie godziny policyjnej.

W Bordeaux puste było centrum, ale na obrzeżach aglomeracji niszczono przystanki autobusowe, infrastrukturę miejską, próbowano podpalić pocztę. Spalono 30 aut. Zaatakowano też interweniującą policję. W niektórych miejscach wzniesiono barykady z podpalonych pojemniki na śmieci.

W Lieuron według prefektury rozpędzono imprezę, a na której zebrało się 2500 osób. Odbywała się ona w nieużywanych hangarach w dzielnicy przemysłowej. Doszło do potyczek, a trzech żandarmów zostało lekko rannych. Podpalono tu pojazd żandarmerii. Policja użyła helikoptera.

W Nantes podpalono kilka samochodów, pomimo policyjnych patroli, odpalano też na ulicach fajerwerki. Ostrzelano nimi policję i straż pożarną. Podobnie było w Calais, w dzielnicy Beau-Marais. Dwóch policjantów zostało tu lekko rannych i trzeba było wezwać posiłki mobilnej grupy CRS. Spokój na ulice powrócił około 3 nad ranem.

Do zamieszek doszło też w Tuluzie. Turak musiano użyć gazu łzawiącego w dzielnicy Mirail. Na przedmieściach Paryża doszło do zakłócenia porządku w Limeil-Brévannes, Arcueil, Nanterre, Villemomble i Noisy-le-Grand. MSW zbierało jeszcze dane.

Według policyjnych źródeł w Ile-de-France zidentyfikowano w sumie też co najmniej dziesięć „dzikich festiwali” noworocznych. Region paryski był jednak dobrze pilnowany. Dozorcy otrzymali tu np. polecenie nie wystawiania na ulice kubłów na śmieci.

Jednak według wstępnej oceny sporządzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „noc sylwestrowa z godziną policyjną była we Francji ogólnie spokojna.”