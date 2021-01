Wielkie kłopoty Milka. Klub żąda od niego GIGANTYCZNEGO odszkodowania

Ostatnie miesiące dla Arkadiusza Milika to jeden wielki koszmar. Zawodnik jesienią nie zagrał ani minuty w barwach Napoli i jeśli nie zmieni klubu zimą, straci cały sezon. Mało tego, teraz włodarze Napoli chcą od niego wielkich pieniędzy w ramach odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu.

Milik nie zgodził się przedłużyć kontraktu z Napoli wiosną 2020 roku. Chciał odejść latem do Juventusu, ale turyńczycy ostatecznie zrezygnowali. Rozgoryczony prezes neapolitańczyków postanowił, że w ostatnim roku obowiązującej umowy Polak zostanie odsunięty od składu.

Teraz klub robi mu problemy z odejściem do innego zespołu, w którym mógłby grać. A co więcej wystąpił przeciwko niemu do sądu i żąda gigantycznych pieniędzy od piłkarza.