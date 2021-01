Zmarł największy morderca seryjny z USA. Przyznał się do zabicia 93 osób

W USA zmarł Samuel Little, najgorszy seryjny morderca w historii tego kraju. Podczas procesu przyznał się w sumie do morderstw 93 osób. Popełniał je w latach 1970-2005 w piętnastu stanach Ameryki.

Zmarł w więzieniu stanowym w hrabstwie Los Angeles w wieku 80 lat 30 grudnia 2020 r. Osadzono go tu pod koniec 2014 roku.

Little to były bokser. Mordował i gwałcił kobiety bijąc je i dusząc. FBI doszukała się jego winy w 60 zabójstwach. Kilkadziesiąt mordów nie zostało odkrytych. Samuel Little w 2014 roku usłyszał wyrok dożywocia. Przed sądem udowodniono mu tylko zabójstwo trzech kobiet.

Po wyroku Little przyznawał się do dziesiątek innych zbrodni, które popełnił w latach 1970-2005 w piętnastu stanach. Policja uznała jego dodatkowe ​​zeznania za wiarygodne. Celem odnalezienia ciał publikowano opisy ofiar, które Samule Little sobie przypomniał.

Historia zbrodniarza

Wcześniej był aresztowany w ośmiu stanach za drobne przestępstwa. Chodziło m.in. o prowadzenie pojazdu po pijanemu, oszustwa, kradzieże w sklepach, molestowanie, ale także za napad z bronią w ręku i gwałt.

W 1961 roku Little’a skazano na trzy lata więzienia za włamanie do sklepu meblowego w Lorain. Do 1975 r. zatrzymywano go 26 razy w 11 stanach. W końcu w 1982 roku Little został aresztowany w Pascagoula w stanie Missisipi i oskarżony o zabójstwo 22-letniej Melindy Rose LáPree. Wielka ława przysięgłych odmówiła oskarżenia go o to morderstwo.

Jeszcze w trakcie śledztwa Little’a przeniesiono na Florydę, aby stanął przed sądem za zabójstwo 26-letniej Patricii Ann Mount. Jej ciało znaleziono we wrześniu 1982 r. Świadkowie oskarżenia zidentyfikowali Little’a. Zeznania świadków nie przekonały jednak sądu i Little’a ponownie uniewinniono w styczniu 1984 r.

Wtedy przeniósł się do Kalifornii, gdzie przebywał w okolicach San Diego. W październiku 1984 roku aresztowano go za porwanie, pobicie i duszenie 22-letniej Laurie Barros. Został znaleziony przez policję w momencie, kiedy miał na tylnym siedzeniu auta inną pobitą i nieprzytomna kobietę. Little odsiedział… dwa i pół roku więzienia za obydwa przestępstwa.

Po zwolnieniu w lutym 1987 r., natychmiast przeniósł się do Los Angeles i popełnił ponad 10 dodatkowych morderstw. Aresztowano go 5 września 2012 r. W socjalistycznej Kalifornii recydywiście udowodniono 3 zabójstwa, ale skazano go tylko na dożywocie. Później zaczął się przyznawać do kolejnych zbrodni. W sumie było ich 93.

BREAKING: Samuel Little, the most prolific serial killer in US history who confessed to 93 slayings, dies at 80 https://t.co/GmAZvmqQ5j pic.twitter.com/G0bgrbBfbu — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) December 31, 2020