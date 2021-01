Czy towarzysz Miller załatwił szczepienie żonie, czy tylko sobie? Jego zdrowie jest lepsze niż jej?

Wśród osób, które poza kolejnością otrzymały szczepionki w WUM są były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. Na razie nie wiadomo, czy zaszczepiona została też żona Millera – Aleksandra.

PiS zapowiada od poniedziałku wielką kontrolę w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie bez kolejki szczepiono celebrytów i rodziny pracowników placówki . Szpital, którego dyrektorką jest była wiceminister zdrowia z rządów PO i PSL Anna Łukasik tłumaczył, że szczepił bez kolejki celebrytów, by zostali „ambasadorami szczepień”. Wiadomo, już ze wśród tych ambasadorów znalazła się niegdyś znakomita aktorka Krystyna Janda i były premier Miller.

Ten ostatni we właściwym sobie stylu próbuje wykpić się z zarzutów, że bez kolejki, przed narażającymi się pracownikami służby zdrowia, przed pracownikami pierwszej linii jak choćby policjanci, przed słabymi i chorymi poddał się szczepieniu.

„Sądząc po reakcjach wielu jest bardzo zawiedzionych że zaszczepiłem się szczepionką Pfizera a nie rosyjskim „Sputnikiem”. Do siego roku!” – napisał na Twitterze.

Nie towarzyszu Miller, nie chodzi o to, że towarzysz nie użył rosyjskiej szczepionki. Chodzi o zakłamanie i przekonanie, że jest się równiejszym wśród równych. O te jaśniepańskie maniery i jedne standardy dla towarzysza byłego członka KC PZPR, a teraz posła do Parlamentu Europejskiego przekonanego, że on nie podlega tym samym zasadom co pochodzący z „motłochu” chorzy i potrzebujący

„Moi rodzice są lekarzami oboje po 60 codziennie przyjmują pacjentów i jeszcze długo będą musieli w kolejce czekać na to by się zaszczepić. SKANDAL że wykorzystuje Pan swoją pozycję by przeskoczyć osoby uprawnione do szczepień – napisał jeden z internautów na Twitterze – komentując obłudę i arogancje Millera

Miller zawsze chciał uchodzić za gentelmana, rycerskiego i szarmanckiego wobec pań. Ciekawe jak zachował się wobec własnej żony Aleksandry. Czy także ona zaszczepiona jest poza kolejnością, czy tez Miller pomyślał tylko os sobie i stwierdził, że jego zdrowie jest ważniejsze niż żony?