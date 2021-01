Dziennikarz skazany za wysłanie pytań ws. byłego polityka PiS do państwowej spółki

Rafał Remont usłyszał prawomocny wyrok skazujący za pytania dot. byłego już polityka PiS do państwowej spółki. Dziennikarz prosi Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc.

Rafał Remont, były już dziennikarz Obserwatora Nadodrzańskiego, został skazany prawomocnym wyrokiem. To efekt wysłania do biura prasowego państwowego PGE pytań, w których miał pomówić Mieczysława Sawaryna – burmistrza Gryfina, byłego już działacza PiS, a jednocześnie członka rady nadzorczej tej spółki.

Do wydarzenia doszło w lutym 2017 roku. Dziennikarz tłumaczy, że “sprawdzał ewentualny konflikt interesów, bo burmistrz jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej PGE, a Gryfino ze spółką PGE prowadzi różne rozliczenia”.

Mail do PGE trafił do burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna. A ten uznał, że zawarte w pytaniach sformułowania są nieprawdziwe, zniesławiają go i pomawiają, dlatego pozwał dziennikarza.

7 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził, iż pytania wysłane przez dziennikarza pomówiły Sawaryna i mogły narazić na utratę zaufania publicznego potrzebnego do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej.

Chodziło o dwa zdania: „Od dawna w Gryfinie burmistrzowi zarzuca się działanie na szkodę gminy w związku z porozumieniami podatkowymi pomiędzy spółką a gminą” oraz „burmistrz odstąpił od roszczeń związanych z odszkodowaniem za nieterminowe położenie ciepłociągu w ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Tym samym naraził gminę na straty finansowe”.

– W obu pytaniach chodziło o relacje gminy ze spółką PGE i za to Rafał Remont musi Mieczysława Sawaryna przeprosić w liście, w którym ma napisać, że w pytaniach adresowanych do biura prasowego PGE „zamieścił nieprawdziwe informacje, które mogły narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej”. Wyrok jest prawomocny – wyjaśnia magazyn Press.

Dziennikarz nie kryje rozgoryczenia. Przyznaje, że to właśnie przez tą sprawę zrezygnował z wykonywania zawodu.

– Ten wyrok to absurd. Zaszczuje „małych” dziennikarzy z lokalnych mediów. Będą bali się zadawać pytania w obawie, że mogą zostać pozwani, że nie będzie ich stać na obronę – mówi Remont.

Teraz Remont zwrócił się z prośbą o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma przeanalizować, czy jest podstawa do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. W tej sytuacji kasację może wnieść tylko RPO lub prokurator generalny.

Źródło: Press