Glik, Szczęsny i inni. Ranking Polaków najczęściej grających w Serie A

Po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej do gry wraca piłkarska Serie A. Na co dzień gra w niej aż 11 Polaków. Który z nich spędził najwięcej minut na boisku?

Niezniszczalny jest Kamil Glik. Jako jeden z trzech piłkarzy z pola zagrał we wszystkich możliwych meczach od początku do końca. To daje w sumie 1260 minut.

Z zawodników z pola podobnym osiągnięciem mogą popisać się jedynie Takehiro Tomiyasu z Bolonii oraz Nikola Milenković z Fiorentiny.

Poza wspomnianymi Glikiem, Tomiyasu i Milenkoviciem, komplet minut zanotowało ośmiu bramkarzy. Wśród nich Bartłomiej Drągowski z Fiorentiny. Jak radzili sobie pozostali Polacy? Czytaj dalej [RANKING] »