Grzegorz Braun: Zmierzamy do systemu „SS”. Celem jest przejęcie waszej własności [WIDEO]

Grzegorz Braun w swym najnowszym komentarzu z 2 stycznia kreśli perspektywy, niezbyt kolorowe, na nadchodzący 2021 rok. Poseł Konfederacji skomentował sprawę tzw. dobrowolnych szczepień, a także rezultatów jakie może przynieść obecna polityka władz, nie tylko polskich.

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji w swym najnowszym nagraniu, prawie że noworocznym, odnosi się do kwestii szczepień, które na poziomie zapowiedzi pozostają dobrowolne, a także kreśli scenariusz tego, co może przynieść najbliższa przyszłość.

Dobrowolność, choćby i gazu rozweselającego

– Gdyby nawet miało się okazać, że to jest nie tylko nieszkodliwe kompletnie, że żadnych niepożądanych odczynów poszczepiennych nie daje, ale że na dodatek ma walor co najmniej gazu rozweselającego i że wszystkim się robi po tym weselej, lżej na sercu (…) nawet gdyby, to cała ta operacja nie przestaje być nielegalna – mówił Braun.

– Nie przestaje mieć kryminalnego charakteru. Przy pozorach i retoryce dobrowolności, ten cały program, dzielenia na kategorie, ten program segregacji sanitarnej wśród Polaków już dokonywanej – wskazywał poseł Konfederacji.

Grzegorz Braun przypomniał rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które weszło w życie 28 grudnia, a którego projekt pojawił się już przed Świętami Bożego Narodzenia. Wymieniono w nim przywileje dla zaszczepionych, tożsame z tymi wskazanymi w Narodowym Programie Szczepień.

Eliminacja prywatnej własności

– Okazuje się, że nie były to na wyrost obawy, że zmierzamy to systemu „SS” – Segregacji Sanitarnej w Polsce. Czy to samo w sobie będzie celem? Nie, ani zamaskowanie ani szczepienie nie jest celem samym w sobie, celem jest przejęcie Waszej własności. Upaństwowienie Waszych ciał, Waszych dzieci, upaństwowienia wszystkiego co macie – podkreślił Braun.

– Pretekst ochrony Waszego zdrowia, Waszego dobrostanu fizycznego, objęcie przez władzę Waszego życia, we wszystkich wymiarach, to zmierza do odarcia Was z prawa własności czegokolwiek – dodał. – Macie być gośćmi we własnym życiu.

Warto podkreślić, iż to co mówi poseł Grzegorz Braun pokrywa się z filmem udostępnionym swego czasu przez Światowe Forum Ekonomiczne, który promował tzw. Wielki Reset i którego pierwszym punktem było „niczego nie będziesz posiadał i będziesz szczęśliwy”.

– To już nie tylko do samolotu, w większości jednak nie do Was należącego – pod warunkiem, że wylegitymujecie się kartą szczepień, ale pewnie też i inne skromniejsze środki komunikacji, takie jak samochód. Są takie koncepcje, żeby nigdy nie stał się Waszą własnością, żeby był Wam wypożyczany, tak jak hulajnoga na ulicach – wskazywał Braun.

– Wasz Dom? No zobaczymy, kto wyjdzie z roku 2021 bez długów, zobaczymy jak będzie wyglądał rynek mieszkaniowy i rynek zaopatrzenia, handel jak będzie wyglądał, bardzo niewiele trzeba, żeby nasze życie zreorganizować – dodawał. Jak podkreślił niewiele brakuje, aby doprowadzić do bardzo poważnej katastrofy.

– Jedni będą szukali formuły buntu, sprzeciwy, ale to będą ci mniej liczni. Większość będzie, w każdym razie na to liczy władza, będzie się ustawiała w kolejce już nie 500 plus (…) ale może znacznie mniej wysublimowane formy wsparcia, już nie jakieś formy luksusiku w ogólnej siermiędze życiowej, ale po zasilanie takie całkiem elementarne – wskazywał poseł.

– Nie wiem, czy tak będzie już zaraz, w roku 2021, ale wiem, że łatwo do tego doprowadzić – ostrzega poseł Grzegorz Braun. Cały komentarz dostępny poniżej.