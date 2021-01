Kolejny poziom inwigilacji. Kominiarze będą donosić władzy, kto co wrzuca do pieca

W czasie pełnej inwigilacji PiS zyskuje nowe narzędzie kontrolowania Polaków. Od nowego roku kominiarze będą donosić władzy kto co wrzuca do pieca.

Utopia rodem z książek Orwella wkracza do rzeczywistości na pełnym ogniu. I to dosłownie.

Od nowego roku władza będzie kontrolować nawet to, co wrzucamy do pieca. Okazuje się, że Pegasus i armia agentów skarbówki oraz policji politycznej to dla władzy PiS wciąż za mało.

P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska ujawniła, że zgłoszenie ogrzewania domu będzie obowiązkowe jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. – Dane, jakie będziemy zbierać, będą ograniczone do minimum, tak aby oświadczenie było możliwie proste – przekonuje urzędniczka.

Na razie nie wiadomo jednak szczegółów. Nie wiemy co będzie trzeba składać w zgłoszeniu ogrzewania domu, ani jak wysokie będą kary dla tych, którzy nie złożą takiego zgłoszenia.

Nowy system inwigilacji ma oczywiście zbożny cel – walka ze smogiem.

– Wielka baza danych ma być bowiem częścią wielkiego projektu, nazwanego Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB. Mają się tam znaleźć m.in. informacje na temat otrzymanej przez właścicieli nieruchomości pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku. Mało tego, baza CEEB ma być na bieżąco aktualizowana, na przykład przez kominiarzy, którzy przeprowadzają kontrole w budynkach – wyjaśnia portal Bezprawnik.pl.

P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekonuje, że baza CEEB ma być przede wszystkim narzędziem dla samorządów. Dzięki niej lokalne władze mają mieć lepsze możliwości do walki ze smogiem.

Cały projekt CEEB ma być sfinalizowany do 2023 roku. 30 mln złotych ma dać Unia Europejska.

Źródło: Bezprawnik.pl