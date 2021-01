Nie tylko Miller i Janda. Lista celebrytów, którzy przyjęli szczepionkę jest dłuższa

„Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna są także na liście osób zaszczepionych z puli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” – podał Polsat News.

Warszawski Uniwersytet Medyczny podał w czwartek, że z puli 450 dawek szczepionek, które niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych, zaszczepił 300 pracowników szpitala, 150-osobową grupę stanowiącą rodziny pracowników oraz 18 postaci z obszaru kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami akcji szczepień.

O swoim szczepieniu poinformowali Leszek Miller i Krystyna Janda. Błyskawicznie rozgorzałą dyskusja, dlaczego te postaci mogły przyjąć preparat, skoro nie są pracownikami służby zdrowia.

Teraz dziennikarz Polsat News ujawnił nazwiska kolejnych znanych, którzy przyjęli już preparat przeciwko COVID-19. „Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna są także na liście osób zaszczepionych w puli z WUM-u” – napisał na Twitterze.

Dziennikarz ujawnił, że wedle jego informacji „Krystyna Janda dzwoniła do aktorów seniorów przed świętami z propozycją szczepień w WUM. Mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia”.

Pierwszą dawkę szczepionki przyjęła też Maria Seweryn. – Tak, zaszczepiłam się. Nie sądziłam, że będzie afera z tego powodu, a teraz żałuję – powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Córka Jandy i Andrzeja Seweryna tłumaczyła, że pojechała z rodzicami na szczepienie. Nikogo poza nimi i panią doktor nie było.

– Skoro już pani jest, niech pani wejdzie, jest otwarta dawka. Ja z tego skorzystałam. Nie miałam poczucia, że to nieetyczne, ponieważ zrozumiałam to tak, że dawka się zmarnuje. Jadąc tam, nie myślałam, że mi się to przytrafi – podkreśliła.