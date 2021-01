Od stycznia kierowcy zapłacą więcej za brak OC i nieopłacenie PCC-3. Kara może wynieść nawet 56 tys. złotych

Nowy rok obfituje nie tylko w masę nowych podatków i opłat. Ucierpią też kierowcy. Okazuje się, że wzrosły kary za brak ubezpieczenia OC oraz niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji od czynności cywilnoprawnych PCC-3. Ich wysokość zależna jest od płacy minimalnej.

Kara za nieprzedłużenie OC

Posiadanie polisy OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe i właściciele pojazdów wykupują ją raz do roku. Wielu jest jednak w błędzie myśląc, że raz podpisana umowa jest automatycznie przedłużana i bagatelizują tę sprawę. A za brak ciągłości tego ubezpieczenia grożą wysokie kary.

Egzekucją w tym przypadku zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa dłużej niż 14 dni to kara wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. To wzrosło w 2021 roku z 2,6 tys zł do 2,8 tys. zł. Czyli od stycznia zapłacimy już nie 5,2 tys zł, a 5,6 tys zł. To też kwota maksymalnego mandatu, który możemy otrzymać za brak ciągłości polisy. Jeśli natomiast kierowca spóźni się z podpisaniem nowej umowy od 3 do 14 dni, to zapłaci połowę tej stawki.

„W przypadku spóźnienia nie większego niż 3 dni będziemy musieli zapłacić grzywnę w wysokości 20 proc. początkowej stawki, a więc 1120 zł (wcześniej 1040 zł). Zapominalscy nie mają co liczyć na taryfę ulgową – UFG jest skuteczne w działaniu i w 2019 roku za brak ciągłości ubezpieczenia OC ukarało 127 tys. kierowców” – przypomina autokult.pl.

Opłata PCC-3 – kara za nieopłacanie

Opłatę PCC-3 należy uiścić w urzędzie skarbowym w momencie zakupu samochodu. Obowiązuje ona tylko w przypadku, kiedy pojazd jest kupowany od osoby fizycznej.

Opłata to 2 proc. wartości samochodu. Nie warto jej jednak zaniżać, bo urząd może sam wyliczyć jego wartość w oparciu o średnie stawki. Wtedy poza PPC-3 nabywca poniesie też koszt wynajęcia rzeczoznawcy. Termin zapłaty to 14 dni od momentu podpisania umowy kupna.

„Jeśli nie złożymy deklaracji PCC-3, urząd skarbowy może na nas nałożyć mandat od 280 zł (1/10 kwoty płacy minimalnej) do kary w wysokości nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od początku 2021 roku – 56 000 zł (wcześniej – 52 000 zł)” – wylicza autokult.pl.