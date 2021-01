Podniesienie opłaty za śmieci, indywidualne rozliczanie z segregacji i nawet 8 lat więzienia za zaśmiecanie. Opublikowano nowy projekt

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tzw. ustawie śmieciowej. Wpisano tam m.in. indywidualne rozliczanie mieszkańców bloków z segregacji śmieci, podniesienie maksymalnej opłaty za odpady z nieruchomości oraz zaostrzenie kar za zaśmiecanie.

W opublikowanym projekcie znalazł się zapis pozwalający gminom na znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Miałoby to prowadzić do identyfikacji konkretnego gospodarstwa domowego.

Ponadto projekt przewiduje podniesienie maksymalnej opłaty stawki opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych. Miałaby ona wynosić ok. 23 zł za 120-litrowy pojemnik/worek. Obecnie stawka ta wynosi 18 zł. W ten sposób mieliby być rozliczani także właściciele domków letniskowych. Przewidziano 30-dniowy okres na wycofanie się przedsiębiorców z komunalnego systemu wywozu śmieci – od momentu wprowadzenia przez gminy nowego prawa.

Kolejnym zapisanym w projekcie punktem jest wzrost kar za zaśmiecanie. Maksymalna kara za pozostawienie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym miałaby wynosić już nie 500 zł, ale 5 tys. zł. Ponadto zaostrzone miałyby być także sankcje karne za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Grozić za to ma kara więzienia od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

W teorii propozycje te mają usprawnić odbiór odpadów. W praktyce jednak koszty takich zmian poniosą przedsiębiorcy i mieszkańcy. Wprowadzenie zaprojektowanego systemu nie będzie jednak obowiązkowe – o wszystkim zadecydują rady gminy.

